Una combinación ganadora: la Reina Letizia luce un abrigo clásico y una chaqueta de lo más llamativa

Desde que comenzó el reinado de Felipe VI, doña Letizia siempre ha destacado por su compromiso con las causas sociales. Tanto es así, que es habitual contar con su presencia en actos relacionados con aspectos humanitarios. Es por ello por lo que este jueves, 30 de enero, ha vuelto a presidir, un año más, la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer, donde ha podido conocer los principales proyectos que hay previstos para este 2025 de la mano de esta organización mencionada (en la que desempeña el papel de presidenta de Honor con carácter permanente).

Sobre las 10:00 horas, la Reina Letizia ha llegado a la sede central de la Asociación Española Contra el Cáncer, ubicada en la calle Teniente Coronel Noreña del distrito madrileño de Arganzuela. Lo ha hecho agarrada al brazo de su inseparable secretaria, María Dolores Ocaña, tal y como lo hizo el pasado 22 de enero para acudir a la reunión con la junta directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Para la ocasión, la madre de la heredera al trono ha querido romper con el estilismo total black conjuntando un pantalón de vestir negro y un chaquetón del mismo tono con una blazer cruzada en verde lima que ya ha lucido en otras ocasiones.

La Reina Letizia y María Dolores Ocaña en la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer. (Foto: Gtres)

Aunque en las fotografías trascendidas no se aprecian sus características, se trata de una prenda de la firma Hugo Boss que tiene un corte recto, un cuello de solapa y unas hombreras destacadas, además de una silueta abotonada. Como calzado, doña Letizia ha optado por un zapato tipo mocasín, de vestir, sin cordones y de tacón sensato. Sin olvidarnos del bolso de Carolina Herrera que ha utilizado de complemento, cuyo precio es de 1.400 euros, según la página web de la marca.

La Reina Letizia en la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer. (Foto: Gtres)

Durante la reunión, la asociación ha compartido con la Reina su compromiso diario de seguir acompañando a las personas con cáncer y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, así como la constancia de seguir impulsando la investigación y los hábitos de vida en torno a la prevención.

Cabe destacar que este compromiso profesional ha tenido lugar el mismo día que el Rey Felipe VI cumple 57 años. No obstante, eso no significa que la Reina no vaya a celebrar junto a su marido esta importante fecha. Aunque por ahora no han trascendido los planes que llevarán a cabo, es importante resaltar que la agenda laboral de ambos termina este jueves, por lo que, tal y como se han hecho eco diversos medios, tienen un largo fin de semana por delante en el que podrán aprovechar para festejar el 57º cumpleaños de Su Majestad.