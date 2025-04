La cita ineludible de la Reina Letizia el día de la vuelta de Sofía

La infanta Sofía está ya en la cuenta atrás para volver a España y disfrutar de unos merecidos días de vacaciones. Van a ser las últimas antes de que termine el curso y se gradúe en el Atlantic College de Gales, donde ha estado estudiando los últimos años. Sofía estará en casa desde el 11 al 21 de abril y aunque no podrá ver a su hermana -que se encuentra a bordo del Juan Sebastián Elcano-, sí que podrá pasar tiempo con sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Sin embargo, solamente ella estará de vacaciones. Tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia van a continuar con su agenda con normalidad durante estos días en los que su hija menor vuelva a casa, eso sí, salvo el período que corresponde a la Semana Santa.

La Reina Letizia en un acto en Granada. (Foto: Gtres)

A la espera de que la Casa de S.M. el Rey confirme las actividades previstas para los próximos días, sí que se sabe que la Reina Letizia tiene un importante compromiso justo el mismo día en el que la infanta Sofía volverá a España.

El compromiso de la Reina Letizia

Según ha trascendido, doña Letizia estará el próximo 11 de abril en León, donde participará en una nueva parada del Tour del talento de la Fundación Princesa de Gerona, de la que la princesa Leonor es presidenta de honor.

Tanto el Rey como la Reina presiden de forma recurrente actos de la organización, ya que la princesa de Asturias aún no tiene una agenda propia y sigue centrada en su formación militar. No obstante, no falta cada año a la entrega de los galardones, que se celebra en verano.

El Rey Felipe con Pablo Sánchez Bergasa. (Foto: Casa Real)

El Rey Felipe VI fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta edición de la gira en Hospitalet de Llobregat, donde se anunció el nombre del ganador en la categoría Social, que ha recaído en Pablo Sánchez Bergasa. Después la Reina Letizia se trasladó a Almería y allí se confirmó el reconocimiento de Manuel Bouzas en la categoría Arte. Además, don Felipe estuvo en Granada esta semana en la entrega del Premio Escuela del Año.

Quedan todavía varias paradas de esta gira hasta el cierre en Madrid en el mes de junio, pero ya se sabe que la Reina Letizia estará en León para conocer el nombre del ganador en la categoría CreaEmpresa.

La Reina Letizia en Almería. (Foto: Gtres)

La esposa de Felipe VI va a viajar hasta la localidad para participar en el Princesa de Gerona CongresFest y presidir el acto central del Tour del talento 2025. Un evento que va a incluir charlas inspiradoras, coloquios y música en directo para potenciar el talento y el bienestar de los jóvenes leoneses. Al final del acto se va a anunciar el nombre del ganador de esta categoría.

En esta parada de la gira se va a poner el foco a la importancia del emprendimiento como motor para la innovación y el progreso, el impulso de nuevas ideas, la transformación y la creación de oportunidades para el futuro. Se van a dar a conocer los nombres de los cinco finalistas de esta categoría y después se anunciará al ganador. El acto va a contar con la presencia de Antonio Espinosa de los Monteros y Pepita Marín, premiados por la Fundación Princesa de Gerona en ediciones anteriores.

Días de descanso

La visita a León va a ser el último acto oficial de la Reina Letizia antes de la Semana Santa. Por el momento no se ha confirmado si los Reyes tendrán actividades en los días previos al Jueves Santo, ni tampoco si harán alguna aparición pública junto a su hija menor. Esta Semana Santa no podrán estar acompañados por la princesa Leonor, que sigue embarcada en el buque escuela y centrada en su crucero de instrucción.