Los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco acaban de celebrar diez años de matrimonio pero, a diferencia de lo que hubiera cabido esperar, la pareja ha pasado separada esta especial fecha. El motivo no ha sido otro que el estado de salud de la Princesa que hace algún tiempo contrajo una infección odofaríngea de la que le está costando recuperarse. Charlene viajaba en el mes de mayo a Sudáfrica para participar en una campaña en contra de la caza furtiva de rinocerontes pero, hasta ahora, no ha podido regresar a casa. Fuentes oficiales emitían un comunicado en el que informaban de que la Princesa se había sometido a varios procedimientos para combatir la infección y a pesar de que su estado no parecía en principio alarmante, lo cierto es que los rumores sobre su estado no han parado de propagarse en las últimas semanas.

Sin embargo, como ya ha hecho en más ocasiones, Charlene prefiere ignorar cualquier tipo de comentario desafortunado sobre ella o su relación con el Príncipe. De hecho, poco antes de su enlace se publicó en algunos medios que había intentado fugarse del Principado y sus constantes ausencias de Mónaco han hecho que se acrecentasen las sospechas de crisis en la pareja. Nada más lejos de la realidad. Hace algunos meses ella misma aseguraba en una revista que “estaba con Alberto al mil por ciento”, aunque reconocía que había momentos más o menos fáciles, “igual que le sucede a todo el mundo”, recalcaba.

Ahora la royal ha vuelto a tomar la palabra. La exnadadora ha concedido una entrevista a la emisora de radio ‘Channel24’, en la que ha aclarado en qué punto se encuentra en estos momentos y ha hablado sobre las dificultades a las que su familia se ha tenido que enfrentar en los últimos meses: “echo mucho de menos a mi marido y ya mis hijos”, ha asegurado. La sudafricana ha dicho que para ella está siendo muy difícil sobrellevar la distancia, sobre todo, no poder haber pasado en casa su aniversario de boda: “fue extremadamente duro para mí cuando mi equipo médico me comunicó que no podía ir a casa para mi décimo aniversario de bodas. Alberto es el pilar de mi vida y quien me da fuerza, no habría podido hacer frente a este doloroso momento sin su amor y apoyo”, ha recalcado.

A pesar de que la pareja no ha podido pasar junta su aniversario, la Princesa no ha dudado en dedicarle un entrañable post a través de su cuenta de Instagram. A día de hoy, Charlene es una de las pocas royals que gestiona personalmente su cuenta y comparte detalles de su día a día, incluidas imágenes se su faceta más privada, con su marido y sus hijos.

Debido a la ausencia de la Princesa, han sido sus hijos quienes se han convertido en el mejor apoyo del príncipe Alberto. Pese a su corta edad, Jacques y Gabriella han acompañado al Príncipe en varios actos en las últimas semanas, acaparando toda la atención en un momento difícil para la familia.