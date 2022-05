Charlene de Mónaco: las incógnitas que deja en el aire su puntual vuelta

La inesperada reaparición de la princesa Charlene en dos actos casi consecutivos en Mónaco ha despejado una de las incógnitas de los últimos tiempos. Más delgada de lo habitual, la Princesa derrochó ternura con sus hijos, aunque en algún momento se mostró algo tensa. A pesar de que el propio Alberto de Mónaco ha declarado que su esposa «está muy bien y que hará más apariciones públicas en el futuro próximo», lo cierto es que el debate sobre sus próximos pasos o su nueva realidad no ha quedado despejado.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Charlene por fin regresaba a Montecarlo tras varios meses en Sudáfrica, en los que se ha tenido que someter a numerosas intervenciones a consecuencia de una infección. A pesar de su regreso y reencuentro con su familia, la Princesa ingresaba en un centro fuera de Mónaco para recuperarse de todas las secuelas y no ha sido hasta hace pocas semanas cuando volvía a casa, en concreto, a la propiedad de Roc Agel, donde ha continuado con sus tratamientos.

No obstante, su reciente reaparición en la Fórmula E y en el tradicional torneo de rugby de Santa Devota -uno de sus deportes predilectos junto con la natación-, hace pensar que su regreso total a la agenda está próximo, aunque sea de manera parcial. Este digital se ha puesto en contacto con el Palacio Grimaldi para intentar recabar detalles a este respecto. Sin embargo, por el momento, no han facilitado información sobre su agenda, lo que hace pensar en que el proceso de reintegración de la exnadadora aún llevará algo de tiempo.

A falta de que fuentes oficiales se pronuncien, la realidad es que son numerosos los compromisos de los próximos meses en los que podría participar la exnadadora. Eventos importantes para el Principado, que están al margen de reuniones o audiencias, que son anunciadas por el departamento de prensa de los Grimaldi.

Empezando por el mes de mayo, el próximo día 14, el Foro Grimaldi acoge una muestra de vehículos históricos, que serán subastados. Una cita a la que es más que posible que acuda el Príncipe, ya que es un apasionado del mundo del motor. De hecho, el pasado año, sus hijos disfrutaron de una exposición de automóviles en el marco de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1. En esta misma línea, desde el 1 al 9 de junio se celebra el Salón del Automóvil de Mónaco, bajo el patrocinio del príncipe Alberto. Asimismo, al igual que la hemos visto en la competición de Fórmula E, podría ser que la princesa Charlene no faltara al GP de Mónaco a partir del día 29 de mayo.

El 24 de junio, el Estadio Luis II acoge un partido entre el Star Team for the Children y los All Star Formula 1 Drivers. Un acto en el que se ha confirmado la presencia del príncipe Alberto y algunos de sus sobrinos.

Del 31 de mayo al 3 de junio, el Principado acoge la celebración del Monaco Streaming Film Festival, una cita en la que cabe esperar al príncipe Alberto. De la misma manera, el 18 de junio se celebra la International Swimming Meeting, con la que la Princesa tiene una especial vinculación por su pasado como deportista. En esta misma línea, el Monaco Energy Boat Challenge es una ocasión perfecta para que Charlene disfrute de su pasión por el mar pero, sin duda, el compromiso más destacado en este entorno es la Riviera Water Bike Challenge, que se celebrará el 5 de junio en el Yatch Club de Mónaco. No hay que olvidar que se trata de una cita en la que el hermano de Charlene está muy implicado y que ella misma ha competido en este compromiso deportivo.

Una de las citas más esperadas del verano será la celebración del Baile de la Rosa, en el que la princesa Carolina es la que tiene un mayor protagonismo. Una cita que contará con la colaboración de Christian Louboutin como director artístico, un cargo que antaño ejercía Karl Lagerfeld. Será un evento en el que el lema es ‘La vuelta a los años 20’ pero, aunque irán muchos de los miembros de la familia, es poco probable que acuda la Princesa. No así en el tradicional Baile de la Cruz Roja, que tiene lugar más adelante.

Este verano, en el Palacio Grimaldi se llevarán a cabo una serie de compromisos en recuerdo del príncipe Alberto I. Es más que probable que a alguno de los actos asista la familia, dado que se ha contado con la documentación guardada en los Archivos Palaciegos para la elaboración de diferentes proyectos.

Aunque a lo largo del verano hay varios conciertos importantes en Mónaco, dentro del Festival de verano de Montecarlo, como es el caso del recital de Rita Ora o de James Blunt, lo cierto es que la presencia de la familia Grimaldi y, más específicamente de la princesa Charlene, es probable en los casos en los que la cita se lleve a cabo en el Palacio. Tal es el caso del concierto del 17, el 24 y el 31 de julio.

De la misma manera, dentro del Festival de verano, el recital de Alicia Keys en la Plaza del Casino es el que más opciones tiene de contar con la presencia de Charlene, dado que se trata del Concierto de verano de Cruz Roja Monegasca. Asimismo, el concierto sobre Queen que se celebrará en apoyo a Fight Aids Monaco el 23 de julio tendrá, seguramente, a la princesa Estefanía entre la audiencia.

Sin embargo, si hay un acto importante para el Principado y en el que es segura la presencia de la Princesa este es, sin duda, la celebración del Día Nacional el próximo 19 de noviembre. Un compromiso al que Charlene no faltará, aunque hasta la fecha no se ha confirmado su vuelta oficial a la agenda. No obstante, el soberano sigue contando con el apoyo incondicional de sus dos hermanas.