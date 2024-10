La ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias ha estado cargada de momentos para el recuerdo y de detalles especiales. Un acto con una gran importancia, porque ha sido la primera vez que la princesa Leonor ha presidido la gala como mayor de edad -10 años después de asumir la presidencia de honor de la institución- y porque se han cumplido dos décadas desde que su madre, la Reina Letizia, acudiese por primera vez al Teatro Campoamor siendo entonces princesa de Asturias.

Ha sido a las 18:30 cuando ha llegado la Familia Real a las puertas del coliseo ovetense, en medio de vítores, el sonido de las gaitas que siempre acompañan a esta cita y fuertes aplausos. Una ceremonia que apenas ha durado una hora y media y en la que ha habido importantes novedades que se han conocido casi al final.

La Familia Real española en los Premios Princesa de Asturias 2024 en Oviedo. (Foto: Gtres).

La decisión del Rey Felipe

El Rey Felipe VI ha confirmado que a partir del próximo año será la princesa Leonor la que se encargue de hacer la presentación de los galardonados. De la misma manera, ha sido la heredera la encargada de anunciar la convocatoria de los premios para 2025, algo que hasta ahora había hecho siempre don Felipe VI. Dos cambios que ponen de manifiesto el relevo por parte de Leonor en algunas cuestiones, a pesar de que los Reyes continuarán acompañando a la princesa en su cita con Oviedo durante un tiempo. Para don Felipe y doña Letizia, la visita a la capital del Principado es muy especial por diversos motivos y no tienen intención de renunciar a ella todavía.

Los detalles de la jornada

El anuncio del Rey Felipe VI no ha sido el único detalle especial de esta ceremonia, en la que la Reina Sofía ha recibido una gran ovación por parte del público cuando ha ocupado su sitio en uno de los palcos. La otra abuela de la princesa de Asturias, Paloma Rocasolano ha seguido con mucha atención el desarrollo de la ceremonia, emocionada en algunos momentos por las palabras de su nieta en referencia a sus orígenes asturianos.

La Reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres).

Aunque la princesa Leonor se ha dirigido en su discurso a todos los premiados, las palabras que ha dedicado a Joan Manuel Serrat han sido las que más han llamado la atención, tanto que el artista apenas ha podido contener la emoción al escuchar a la heredera citar varios de sus versos, algunos de ellos, los mismos que él mismo ha elegido para su breve alocución. Tras su intervención, Serrat ha querido hacer un bonito regalo al público y a los Reyes y ha interpretado en directo una de sus canciones más conocidas, Aquellas pequeñas cosas.

Joan Manuel Serrat nos emociona al cantar “Aquellas Pequeñas Cosas” durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias, acompañado por la violista Úrsula Amargós.#JoanManuelSerrat #Serrat pic.twitter.com/IJSurBDPxy — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 25, 2024

El emotivo discurso de la princesa

La hija mayor de los Reyes ha vuelto a demostrar su madurez con un discurso meditado con referencias a cada uno de los premiados y cargado de guiños personales a la tierra de su madre, en la que se siente muy feliz. Desde la poetisa Ana Blandiana, la historietista Marjane Satrapi o los representantes de la agencia Magnum, capitaneados por la española Cristina de Middle. Ellos no han dudado en hacer fotografías durante toda la tarde, como parte de su trabajo de fotoperiodistas.

Puedes ver aquí las palabras de la Princesa de Asturias en la ceremonia de entrega de los #PremiosPrincesadeAsturias 2024.https://t.co/9xNnHQrAfb @CasaReal — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 25, 2024

La princesa ha recalcado el valor de la actitud de Carolina Marín, su forma de hacer frente a las adversidades y a los triunfos y se ha referido a ella como un ejemplo. «Ella dice eso de que ‘puedo porque pienso que puedo’. Y les aseguro que, para quienes estamos a punto de abandonar la adolescencia, son palabras muy valiosas», ha sentenciado la heredera. Unas palabras que han emocionado a la madre de la deportista, que estaba al borde de las lágrimas. Al igual que le ha ocurrido a Serrat, de quien ha recopilado varias citas de algunas de sus canciones más conocidas.

Carolina Marín en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

El discurso de Leonor ha sido un canto a la esperanza y una puesta en valor del trabajo de los galardonados: «Las personas extraordinarias ofrecéis con vuestra obra la emoción de la esperanza. Lo que nuestros premiados proyectan es necesario para vencer el desánimo y la desesperanza. Las cosas pueden mejorar, siempre hay una grieta por donde pasa la luz», ha dicho Leonor, que ha finalizado su intervención aludiendo de nuevo a la obra del artista catalán.

Serrat en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres).

Tal como ha dicho Leonor, Serrat es mucho más que un referente artístico para varias generaciones, sino que ha mostrado su compromiso con la democracia y la tolerancia: «He escuchado estos días muchas canciones suyas. Y he leído con atención sus letras. Serrat se declara partidario ‘de vivir porque, de vez en cuando, la vida afina con el pincel; se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla’. Ojalá todos, hoy, aquí, desde el Teatro Campoamor, encontremos motivos y oportunidades y compremos ese billete para el tren de la esperanza», ha comentado la princesa, que cerrado su intervención con otro guiño al artista. «Ya saben, ‘pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana, también’».