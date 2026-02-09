La casa real de Bélgica niega tajantemente cualquier relación entre la reina Paola y Epstein

La desclasificación de miles de documentos sobre el caso Epstein por parte de las autoridades estadounidenses ha salpicado no solamente al ex duque de York, sino a muchos rostros destacados del panorama internacional y miembros de la realeza. Entre ellos, la más afectada ha sido la esposa del príncipe Haakon de Noruega, que incluso ha emitido un comunicado en el que asegura que dará explicaciones más adelante sobre su relación con el pederasta y se arrepiente profundamente de estos contactos con Epstein. Sin embargo, Mette-Marit y Andrés no son los únicos a los que se menciona en estos archivos. La familia real de Bélgica es otra de las afectadas y ante las especulaciones, desde palacio no han tardado en reaccionar.

La reacción de la casa real

Un portavoz de la casa real ha negado de manera rotunda cualquier tipo de contacto entre la reina Paola -madre del actual jefe del Estado- y Epstein, después de que algunos medios se hicieran eco de un correo en el que una tercera persona le enviaba saludos de su parte. Este mensaje aparecía incluido en los documentos que se han desclasificado ahora y estaba fechado en el Foro Económico de Davos de 2011 y firmado por Lawrence Kraus.

Los reyes Alberto y Paola de Bélgica juntos. (Foto: Gtres)

A raíz de estas especulaciones sobre un posible vínculo entre la reina Paola y el pederasta, fuentes de la familia real se han mostrado muy tajantes y han negado cualquier conexión entre la reina y Epstein. De hecho, han confirmado que Paola no estuvo presente en Davos dicho año, sino que fueron los actuales reyes los que asistieron al foro: «Su alteza real la princesa Matilde estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos ese año, junto con su alteza real el príncipe Felipe (ahora Sus Majestades los reyes)», ha dicho un portavoz a varios medios belgas. La misma fuente ha insistido en que la esposa del rey Alberto de los belgas nunca conoció a Epstein ni, por supuesto, le envió saludos a través de Lawrence Kraus a quien, por cierto, tampoco recuerda.

Lorenzo de Bélgica en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Al margen de estas especulaciones sobre la madre del actual rey Felipe, también se ha hablado mucho del polémico príncipe Lorenzo, que sí que coincidió en dos ocasiones con el pederasta y aparecía en su agenda. El hermano del rey ha dicho que el financiero intentó acercarse tanto a él como a su familia, después de que el diario flamenco Het Laatste Nieuws revelara que su nombre estaba entre los archivos de Epstein. «Se puso en contacto conmigo en varias ocasiones para preguntarme por cosas a las que nunca respondí. Quería conocer a mis padres, pero yo me negué», ha dicho el príncipe Lorenzo.

De Andrés a Mette-Marit

Hasta ahora, el ex príncipe Andrés de York era el más afectado por el escándalo de Epstein, pero los nuevos documentos han revelado vínculos más estrechos entre el pederasta y otros royals. El más llamativo, el de la princesa Mette-Marit de Noruega, pero también se dan nuevas informaciones sobre Sarah Ferguson e incluso aparece Federico de Dinamarca, a quien el magnate quería incluir en su lista de contactos.