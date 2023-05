El pasado fin de semana, Carolina de Mónaco y Carole Bouquet paralizaron la alfombra roja del Festival de Cannes. La madre y la suegra de Carlota Casiraghi asistieron juntas al estreno de la última película de Martin Scorsese, protagonizada por Robert de Niro y Leonardo DiCaprio y ‘escoltaron’ a Paul Rassam, hermano del fallecido Jean Pierre Rassam, padre del marido de Carlota Casiraghi, que también estuvo en el estreno.

Sin embargo, a pesar de la presencia de estrellas internacionales, todas las miradas se dirigieron a las dos grandes damas del panorama francés. Carolina de Mónaco y Carole Bouquet, amigas, rivales de estilo y consuegras desde hace algunos años, derrocharon elegancia y sofisticación en la alfombra roja y sería difícil apostar por una ganadora en este inesperado duelo en la Croissete, porque probablemente quedaron en empate.

Mientras que la madre de Carlota Casiraghi se decantó por un elegante conjunto de Chanel, en clave casi masculina, Carole Bouquet brilló con luz propia con un vaporoso vestido que recordaba a las mejores épocas de la historia del cine y que puso de manifiesto su atemporal elegancia.

Más allá de esto, ambas derrocharon complicidad en la alfombra roja porque, a pesar de que siempre han sido, en cierta medida ‘rivales’ de estilo, sus vidas han discurrido de una manera más o menos paralela. Lo que quizás nunca imaginaron es que acabarían unidas por lazos familiares y siendo abuelas en común.

Tanto Carolina de Mónaco, princesa de Hannover por matrimonio y e hija de Rainiero y Grace Kelly, como Carole Bouquet nacieron en el mismo año, 1957. Aunque la hermana de Alberto de Mónaco ha vivido bajo los flashes desde la cuna, en el caso de Carole Bouquet no alcanzó la fama hasta los años setenta, cuando se convirtió en una estrella de la mano, curiosamente, de Luis Buñuel. Fue el comienzo de una prolífica carrera que aún la mantiene activa.

Unidas por el estilo y también por la tragedia

Desde que Carole Bouquet saltó a la fama y se pasó a ser un personaje conocido, su vida discurrió en cierta medida, de forma paralela a la de Carolina. Ambas se cruzaron en muchas ocasiones en su juventud, en los entornos más exclusivos de Francia, pero también de otros lugares y fueron consideradas iconos de estilo. Es más, las dos mantuvieron una estrecha amistad con Karl Lagerfeld. Carole Bouquet como imagen del mítico perfume Chanel Nº5, mientras que Carolina era su musa y una de sus grandes amigas.

Sin embargo, la tragedia también golpeó a ambas a una edad parecida y de una manera muy similar. Las dos se quedaron viudas muy jóvenes y tuvieron que salir adelante solas con niños pequeños. En el caso de Carolina de Mónaco, perdió a su segundo marido, el italiano Stefano Casiraghi en 1990 en un accidente naútico, cuando ella tenía 33 años. Tenían tres hijos, a los que tuvo que criar sola, primero en La Provenza, alejada del ojo público. Por su parte, Carole Bouquet perdió a su marido, el productor libanés Jean-Pierre Rassam, a consecuencia de las drogas. Se ha dicho siempre que fue un suicidio, pero Carole ha defendido hasta la saciedad que se trató de un accidente.

Tras la muerte de sus respectivos maridos, tanto Carolina como Carole tuvieron varias relaciones fugaces, hasta que dos hombres llegaron a sus vidas, curiosamente, con cierto parecido en lo que se refiere a las formas. Carolina se casó -y sigue casada- con Ernesto de Hannover, un príncipe alemán polémico donde los haya y con el que, por cierto, su madre ya quiso emparejarla en su juventud. Carole Bouquet mantuvo una relación Gerard Dépardieu, igualmente polémico. A pesar de las rupturas de ambas -en el caso de Carolina de Mónaco con un matrimonio no resuelto-, las dos tienen una relación excelente con los hijos de sus ex parejas-.

A día de hoy no se tiene constancia de ninguna relación ni de Carolina de Mónaco ni de Carole Bouquet sino que ambas parecen haber encontrado en la familia y en la solidaridad la mejor manera de ocupar su tiempo. Carole Bouquet es portavoz de una federación de asociaciones que ayuda a niños víctimas de violencia, mientras que Carolina preside la Asociación mundial de amigos de la infancia (AMADE) y la fundación Princesa Grace.

Más allá de que son abuelas en común, las dos están en el mismo grupo de amigos, por lo que no es extraño que coincidan en planes que no tengan que ver con su nieto, Baltazhar. No obstante, verlas en una alfombra roja, radiantes, sonrientes y derrochando estilo es algo insólito que vuelve a poner de manifiesto por qué, a pesar de las diferencias, siguen teniendo mucho en común y son el máximo exponente de la elegancia gala.