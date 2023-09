La ‘brecha de seguridad’ del Palacio de Buckingham que persigue a Carlos III

Pequeño susto para la Familia Real Británica. Tal como han confirmado fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Londres, este pasado fin de semana un hombre ha sido arrestado en el recinto del Palacio de Buckingham, al que accedió tras escalar uno de los muros. El hombre, de 25 años de edad, entró en el recinto sin que las autoridades se percataran de su presencia y pudo llegar hasta la zona de los establos. Por suerte, en esos momentos, el rey Carlos III no se encontraba en el Palacio de Buckingham, sino que permanecía en Escocia tras haber pasado en el Castillo de Balmoral el primer aniversario de la muerte de su madre, la Reina Isabel.

Una de las fachadas del Palacio de Buckingham en Londres. / Gtres

El intruso fue detenido en torno a las 01:25 de la madrugada por invadir un lugar protegido, según ha explicado la Policía Metropolitana de la capital británica en un comunicado. El sospechoso fue trasladado a una comisaría de Londres, donde permaneció hasta última hora de la mañana.

Los agentes encontraron al hombre en el exterior de los establos reales tras registrar la zona. El intruso no logró acceder al recinto central del Palacio de Buckingham, ni tampoco a los jardines, según fuentes oficiales, aunque en ningún momento se temió por la seguridad del monarca, ya que, además de encontrarse en Escocia, todavía no vive allí, sino que Clarence House continúa siendo su residencia oficial. El Palacio de Buckingham es, ahora mismo, punto neurálgico de la monarquía y escenario de diferentes eventos, pero no se espera que Carlos y Camila Parker Bowles se instalen en él hasta que finalicen los trabajos de reforma.

El rey Carlos con un kilt en Escocia. / Gtres

No es la primera vez que el Palacio de Buckingham u otras residencias reales se convierten en foco de interés para intrusos, con mayor o menor éxito. El pasado mes de mayo, un hombre fue arrestado después de acercarse a las puertas de la residencia oficial del monarca en Londres y arrojar presuntamente cartuchos de escopeta en los jardines. Antes de esto, en el año 2017, otro hombre fue detenido después de llegar en su coche hasta la zona del Palacio de Buckingham y protagonizar un altercado con varios agentes.

Sin embargo, uno de los incidentes más conocidos ocurrió en 1982, cuando Michael Fagan, un desempleado de 34 años, logró entrar hasta en dos ocasiones en el Palacio, la segunda de ellas, hasta el dormitorio de la Reina Isabel, mientras ella dormía.

El rey Carlos en una imagen reciente. / Gtres

En 2004, un hombre vestido de ‘Batman’ consiguió escalar uno de los muros y casi llega a uno de los balcones principales del edificio y en 2013 se llevó a cabo una intensa revisión de seguridad después de que un individuo burlara a los miembros del personal y escalara una valla antes de ser arrestado.

Uno de los últimos episodios tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando un turista estadounidense se quedó atrapado en los baños de los establos, después de entrar ilegalmente en el palacio.