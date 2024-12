La cara b de la reaparición de Kate Middleton en Navidad

Kate Middleton se convirtió en la gran protagonista en el servicio religioso del día de Navidad en Norfolk. Los príncipes de Gales no quisieron faltar a su cita anual con la iglesia de St. Mary Magdalene, ubicada en el recinto de Sandringham, en una jornada muy especial para la familia real. El rey Carlos III volvió a reunir un año más a gran parte de su círculo más cercano para celebrar las fiestas, a las que se unieron los hijos de la reina Camila.

Los príncipes de Gales llegaron a Norfolk hace unos días y se instalaron en su casa de Amner Hall, aunque no ha sido hasta Navidad cuando se han dejado ver en público. La presencia de Kate Middleton era muy esperada en esta jornada, después de un año muy complicado marcado por su enfermedad y también por la del propio rey Carlos III. El monarca incluyó algunas referencias a esta cuestión en su tradicional mensaje de Navidad, grabado por primera vez desde una capilla en el centro de Londres en lugar de en una de las residencias oficiales de los Windsor, como suele ser habitual.

La familia real en Norfolk. (Foto: Gtres).

Los miembros de la familia real y otros asistentes comenzaron a llegar a la capilla poco antes de las 11:00 de la mala a (hora local), ante la expectación de decenas de curiosos que se acercaron hasta la zona para poder ver, fundamentalmente, a Kate Middleton. La princesa de Gales se hizo esperar, de hecho, algunos medios han hablado de cómo tanto su marido como sus hijos estuvieron aguardando pacientemente la llegada de Kate Middleton antes de caminar todos juntos hacia el templo.

La princesa del pueblo

La expectación por ver a Kate Middleton fue aumentando a medida que se acercaba el momento de su llegada. La princesa no defraudó, más bien todo lo contrario. Muy sonriente, con el cabello suelto y resplandeciente, Kate Middleton se mostró muy cariñosa y atenta con todas aquellas personas que quisieron saludarla e interesarse por su estado. Para ella han sido unos meses muy complicados, marcados por su enfermedad. De hecho, algunos medios han hablado de ella como la princesa del pueblo.

Kate Middleton muy sonriente en Norfolk. (Foto: Gtres).

Estilismos coordinados

Una de las cosas que más ha llamado la atención es la elección de los estilismos en esta reaparición. Tanto la princesa de Gales como el príncipe Guillermo y sus hijos iban absolutamente coordinados en tonos azules y verdes, pero, además, este color se extendía al look de la reina Camila, como gesto de buena sintonía entre las dos mujeres más importantes de la institución. El único que iba diferente era el rey Carlos III, que destacaba en el grupo principal de una manera completamente deliberada.

La familia real en Norfolk. (Foto: Gtres).

Otros invitados y ausencias

Han sido muchos los miembros de la familia del rey que no han querido faltar a esta cita, entre ellos, la princesa Ana, los duques de Edimburgo e incluso la princesa Beatriz de York, cuya presencia estaba en duda al principio. Sin embargo, al que no se ha visto es al príncipe Andrés y a su ex esposa, que sí estuvieron el año pasado. El duque de York ha permanecido alejado de las celebraciones debido a las últimas polémicas relacionadas con su figura, que han provocado que no pueda estar presente en las celebraciones de Navidad.