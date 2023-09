Camila brilla como nunca en Francia: el secreto de su transformación

Camila Parker Bowles está radiante. La mujer del rey Carlos III ha derrochado naturalidad y cercanía en Francia y la hemos visto brillar como nunca. A pesar de que la Reina nunca destaca especialmente por su belleza o por su elegancia -a diferencia de lo que ocurría con Diana de Gales o con Catalina Middleton-, la esposa del monarca ha conquistado el país vecino, donde además, ha competido con Brigitte Macron.

Camila Parker Bowles con Brigitte Macron en un acto. / Gtres

Aunque la primera dama francesa está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, lo cierto es que en esta ocasión ha tenido una dura e inesperada rival. Por un lado, ya en el primer día de visita, a pesar del pequeño ‘patinazo’ de estilo en la llegada, en la cena de gala en el Palacio de Versalles, Camila ganó por goleada a la siempre perfecta Brigitte, al apostar por un sofisticado vestido con capa de Dior en azul, uno de los tonos de la bandera francesa y el mismo que había escogido la Primera Dama. Sin embargo, más allá del look en sí, la Reina derrochó aplomo con un conjunto de zafiros y brillantes del joyero de Isabel II con el que era difícil competir.

Cena oficial durante la visita de Estado de Carlos y Camila en Versalles. / Gtres

No obstante, al margen del estilismo, algunos medios se han fijado en el rostro de Camila, especialmente radiante en su primera noche en París. Según recalca el tabloide Daily Mail, la Reina dio una lección de glamour y sofisticación absolutamente atemporales en Versalles. Aunque a sus 76 años la esposa de Carlos de Inglaterra tiene arrugas en el rostro, propias del paso del tiempo, el maquillaje escogido en esta ocasión resaltaba sus facciones, otorgando a su rostro una luminosidad y un brillo extraordinarios. «La piel de la reina Camilla parecía impecable. Una base luminosa proporcionó un efecto suave y uniforme, mientras que un sutil toque de rubor añadió calidez a sus mejillas, dándole un brillo saludable y juvenil. Sus ojos fueron el punto focal de su look, con un enfoque clásico en tonos neutros, que resaltaban su mirada. El efecto general fue cautivador y elegante, reforzado por unas dejas impecablemente arregladas», ha dicho la maquilladora Lisa Little al citado diario.

En las recientes encuestas sobre el papel y la percepción de la Familia Real Británica, tanto el rey Carlos como su esposa no se encuentran entre los más populares, sino más bien todo lo contrario. El monarca está llevando a cabo una intensa renovación de la institución, para hacerla más eficiente y acorde a los nuevos tiempos, pero no es una tarea fácil. Quizás por esto, cualquier gesto de cercanía contribuye a mejorar la imagen de los Windsor, algo que Camila se ha tomado muy en serio. No solo se la ha visto más radiante que nunca, sino que también ha hecho gala de su buen humor al competir al ping pong con Brigitte Macron.