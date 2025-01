A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y de que su relación es prácticamente nula, la reina Camila y la duquesa de Sussex han experimentado recientemente un dolor muy parecido. Tanto la esposa del rey Carlos III como Meghan Markle han sufrido una pérdida que las ha marcado mucho y de la que la duquesa ha hablado públicamente a través de su recién estrenado perfil en las redes sociales.

La esposa del príncipe Harry aprovechó su nueva cuenta para compartir una triste noticia: la de la muerte de una de sus mascotas, Guy. Meghan Markle publicó un vídeo dedicado al perrito, que la ha acompañado en los últimos 10 años. Para Meghan, Guy ha sido muy importante, porque ha estado a su lado en momentos de alegría y en otros más difíciles, tanto en Estados Unidos como cuando se instaló en el Reino Unido tras su compromiso con el hijo del rey Carlos III. «Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que jamás imaginarás», escribió la duquesa de Sussex en su perfil.

Por su parte, la reina Camila también ha pasado por un trance similar no hace mucho. A finales de 2024, la esposa del rey Carlos III tuvo que decirle adiós a su perrita, Beth. En el caso de Camila, ella no tomó la palabra para despedirse públicamente de su mascota, pero desde el Palacio de Buckingham sí que compartieron una publicación en las redes sociales dedicada a Beth. «Una triste despedida para Beth, la querida compañera de la reina de Battersea Dogs and Cats Home, que trajo tanta alegría, en paseos, en deberes oficiales o acurrucada junto al fuego», escribieron junto a una fotografía de ambas paseando al aire libre.

Un vínculo común

Además de su pasión por los perros -que también tienen otros miembros de la realeza como los príncipes de Gales o la fallecida Reina Isabel-, lo más curioso es que tanto Guy como Beth procedían de refugios y Meghan y Camila los rescataron para darles una vida mejor. De hecho, en su biografía, Spare, el propio príncipe Harry comentó esta devoción común entre ambas. «Meg habló de sus dos ‘bebés peludos’, Bogart y Guy, ambos rescatados», escribió el duque de Sussex sobre el primer encuentro entre la duquesa y la actual reina.

La historia de Guy era particularmente triste, ya que Meghan lo encontró en un refugio para animales que iban a ser sacrificados en Kentucky, después de que alguien lo abandonara en el bosque, sin comida ni agua. Al parecer, en esa zona se sacrificaban más perros de la raza beagle que de otras y por eso ella decidió adoptarlo.

Según explicó el príncipe Harry, la historia de Guy conmovió a Camila. «Vi cómo se ensombrecía el rostro de Camilla. Era la patrona del refugio para perros y gatos de Battersea, así que este tipo de historias siempre le afectaban mucho. A papá también. No soportaba pensar en el sufrimiento de ningún animal. Sin duda, le recordó la vez que su perro, Pooh, se perdió en Escocia, probablemente en una madriguera de conejos, y nunca más lo volvieron a ver», relató el duque en su biografía.