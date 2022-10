Una Reina en clave ‘efortless’: El look menos acertado de Camila Parker

Un mes después de la muerte de la Reina Isabel, la Familia Real Británica ya va retomando poco a poco sus compromisos oficiales. Los príncipes de Gales fueron los primeros en volver a la actividad, pero la pasada semana lo hicieron el Rey y la Reina consorte. Carlos y Camila volvían a Escocia, donde se daban un baño de masas en un acto que formaba parte de las actividades previstas por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel.

Una jornada muy emotiva que comenzaba en la ya ciudad de Dunfermline, donde el monarca aseguraba que “su querida madre estaría muy feliz”. Además, los Reyes ofrecieron una recepción en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo en honor a las comunidades británicas del sur de Asia. Una cita con más de trescientos invitados en la que se ha reconocido la contribución que muchas de estas comunidades han hecho al Servicio Nacional de Salud, las artes, los medios, la educación, los negocios y las Fuerzas Armadas.

Una velada donde la nueva Reina consorte sorprendió con un llamativo estilismo que no ha dejado a nadie indiferente. La esposa del Rey Carlos no es una mujer que suela seguir las tendencias ni que destaque de manera especial por sus looks. A diferencia de Diana de Gales, que siempre acaparaba todas las miradas y se convertía en el foco de atención, Camila sabe estar en un segundo plano. Es una persona discreta que no desafía los protocolos y aunque a veces sí que sorprende con outfits que son alabados, en la mayoría de las ocasiones apuesta por no llamar la atención.

Apasionada de la literatura, hace unos días, Camila Parker-Bowles asistió a una cena para inaugurar el primer Festival Literario de Braemar. Un festival que tiene una duración de tres días y que se lleva a cabo en el pueblo de Highland en colaboración con The Reading Room, el club de lectura fundado por la propia Camila. Una iniciativa en la que la esposa del Rey Carlos comparte sus recomendaciones literarias.

Para esta cita, la Reina consorte apostó por un favorecedor look efortless en azul noche. Un modelo de terciopelo de menos de 200 euros de la firma ME+EM, que combinó con una cartera roja y unas cuñas negras -un calzado que, por cierto, nunca ha sido muy del gusto de la Reina Isabel-. Un look arriesgado con el que la esposa del Rey Carlos se sentía cómoda, es más, se mostró relajada durante toda la velada. Sin duda, un estilismo en esencia muy confortable que no puede competir con la sofisticada elegancia de los looks de la nueva princesa de Gales y que responde al carácter discreto y práctico de la nueva Reina consorte.