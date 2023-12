El pasado mes de octubre, la ciudad de Jerez acogió una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos: el enlace de Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, con Maxime Corneille. Una celebración de varios días a la que asistieron algunos de los rostros más conocidos del panorama español, pero también internacional y, sobre todo, del mundo de la aristocracia. Entre ellos, los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo, y su hija mayor, la princesa Amalia de Holanda.

La princesa de Orange, que recientemente ha cumplido 20 años, pasa mucho tiempo en nuestro país, del que es una enamorada. Algo que, por otra parte, no es de extrañar. Por un lado, sus padres se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla y, por otro, aquí, además de poder pasar bastante desapercibida, no tiene problemas con el idioma, ya que habla español perfectamente.

Amalia de Holanda con Boris de Bulgaria en Jerez. / Gtres

Durante la fiesta previa a la boda de la duquesa de Medinaceli, la princesa Amalia estuvo acompañada del hijo mayor de Miriam de Ungría -ahora princesa Maryam Al Ghazi de Jordania tras su boda con el príncipe Ghazi bin Muhammad. En su momento no se reparó en exceso en ambos pero, lo cierto es que ahora la prensa holandesa habla de un posible romance entre la hija mayor de los reyes de Holanda y Boris de Sajonia-Coburgo, nieto del rey Simeón de Bulgaria.

Boris de Bulgaria con su madre. / Gtres

Ha sido la revista Privé la que lleva a su portada una fotografía de la princesa Amalia en Jerez del brazo de Boris, durante la boda de la duquesa de Medinaceli. Junto a la fotografía, la publicación plantea el siguiente interrogante: ‘Amalia, ¿mudanza a España por su novio, Boris?’. Aunque no se conoce la naturaleza de la relación entre ambos, es cierto que la princesa pasa mucho tiempo en nuestro país, donde se siente tranquila y segura tras haber estado en el punto de mira de la Mocro Maffia. No obstante, hay que tener en cuenta que las familias de los dos príncipes se conocen desde siempre, tanto que los reyes Máxima y Guillermo no faltaron al funeral en Madrid del padre de Boris, el príncipe Kardam. A esto hay que añadir que Máxima de Holanda ha llevado alguna vez joyas de Miriam de Ungría.

Los Reyes de Holanda en el funeral de Kardam de Bulgaria. / Gtres

Un príncipe con vocación de artista

A sus 26 años, tras la muerte de su padre, Boris heredó el título de príncipe de Tírnovo, así como el primer puesto en la línea de sucesión al desaparecido trono búlgaro. El joven está muy volcado en su carrera artística y tiene su propia marca -BSCG- a través de la cual comercializa sus esculturas, de estilo moderno y minimalista, la mayoría de ellas caracterizadas por su llamativo colorido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boris Saxe-Coburg-Gotha (@boris.saxe)

El hijo de Miriam de Ungría creció en Madrid, pero ha pasado mucho tiempo en Londres, donde estudió en la Universidad de las Artes de la capital británica, al igual que su hermano menor, Beltrán, que se decantó por la Física.