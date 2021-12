Malas noticias desde la Casa Real de Suecia. Tal como han confirmado fuentes oficiales, la reina Silvia ha cancelado su visita a Dubái, prevista para esta semana debido a que se encuentra indispuesta. Aunque por ahora no han trascendido más detalles sobre su estado, parece que la esposa de Carlos Gustavo sufre un leve resfriado, según asegura el periodista especialista en Casa Real Suecia Oskar Aanmoen.

La consorte empezó a sentirse mal unos después de participar en los actos con motivo de la ceremonia de entrega de los Premios Nobel que, este año, se han llevado a cabo en un formato más reducido debido a la situación sanitaria. El acto tuvo lugar el pasado viernes en Estocolmo y asistieron en torno a 250 personas. No fue este el único compromiso en el que estuvo presente la Reina, que el jueves participó en la entrega del Premio de la Infancia, en una pequeña ceremonia con más o menos una decena de personas.

Daniel Urso, miembro del departamento de información de la Corte Real de Suecia, ha asegurado que la esposa de Carlos Gustavo se ha sometido a una prueba de coronavirus, cuyo resultado ha sido negativo, pero necesita descansar hasta recuperarse del todo: “la Reina tiene un resfriado y no puede viajar a Dubái. Su Majestad ha dado negativo en la prueba de Covid-19, sin embargo, como tiene síntomas de resfriado, se quedará en Estocolmo por precaución hacia los participantes de exposición de la Expo Mundial 2020 ”, ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Ante este nuevo escenario, será Carlos Gustavo quien viaje solo a Dubái para visitar el pabellón que el país escandinavo tiene en la muestra, centrado en la sostenibilidad. El Rey permanecerá en Dubái durante tres días junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Anna Hallberg. La delegación sueca está formada por 250 personas y aterrizó en el país este mismo lunes por la noche. No obstante, el monarca viaja a lo largo del martes y su visita finaliza el jueves.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

La reina Silvia no ha sido la única royal que en los últimos días ha sufrido algún tipo de contratiempo de salud. De hecho, el mismo viernes, pocas horas antes de que se celebrara la entrega de los Premios Nobel, desde la Casa Real de Noruega también se confirmaba la ausencia de la princesa Mette Marit en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, por un motivo similar. En el caso de la esposa del príncipe Haakon, la situación era especialmente preocupante, ya que desde hace algunos años padece una fibrosis pulmonar que no le permite desarrollar con total normalidad su actividad institucional. Al igual que la reina Silvia, fuentes oficiales de la Casa Real de Noruega confirmaron que se había sometido a una prueba de coronavirus, pero no se ha dado más información oficial al respecto.

Han sido varios los royals que hasta la fecha han visitado la Expo de Dubái, como Máxima y Guillermo de Holanda, Carlos de Inglaterra o Alberto de Mónaco con su hermana Estefanía. Sin duda, una cita internacional de gran calado a la que se espera que asistan más familias reales en las próximas semanas.