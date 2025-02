Así fue el simbólico viaje de los Reyes a Salvador de Bahía, primera escala americana de Leonor

La princesa Leonor ya está en Salvador de Bahía. Es la primera escala en el continente americano de la travesía de la heredera a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. La hija mayor de los Reyes empezó esta aventura a principios del mes de enero y ya ha hecho otras dos paradas en España, en Tenerife y Gran Canaria.

Tras tres semanas surcando las aguas del Atlántico, la nave llegó el 14 de febrero a Brasil. La Casa de S.M. el Rey distribuyó una serie de imágenes y vídeos de la princesa justo antes de atracar en el puerto. El buque escuela estará allí hasta el día 19 y después seguirá la travesía hacia Montevideo. Tras Uruguay, las siguientes paradas son Punta Arenas, Valparaíso, Callao, Panamá, Cartagena, Santo Domingo y Nueva York. Leonor desembarcará en la ciudad estadounidense y volará a España para la última fase de su formación en otros buques de la Armada. No obstante, volverá a subir a bordo del Juan Sebastián Elcano en Gijón, para el tramo final hasta Galicia.

La princesa Leonor en Brasil. (Foto: Gtres)

El viaje de los Reyes a Brasil

La llegada de la princesa de Asturias a Salvador de Bahía se produce justo 20 años después de que los Reyes don Felipe y doña Letizia también visitaran la ciudad. Un viaje que tuvo lugar en el mes de febrero de 2005, cuando doña Letizia estaba ya embarazada de la princesa Leonor. La Casa de S.M. el Rey confirmó a principios de mayo que la esposa de Felipe VI estaba esperando su primer hijo y que el bebé nacería en noviembre. Leonor vino al mundo finalmente el 31 de octubre.

Los entonces príncipes de Asturias realizaron un viaje oficial a Brasil y asistieron después a la toma de posesión de Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay. El viaje comenzó el 22 de febrero y terminó aproximadamente una semana más tarde. Don Felipe y doña Letizia hicieron una primera parada en Brasilia, donde se reunieron con Lula da Silva y participaron en varios actos oficiales. Después se trasladaron a Sao Paulo y cerraron su agenda en Salvador de Bahía, donde ahora se encuentra la princesa de Asturias.

Los Reyes en Salvador de Bahía. (Foto: Gtres)

Allí se reunieron con el gobernador de Bahía, visitaron un centro sanitario y mantuvieron un encuentro con la colectividad española. Además, pasearon por la favela del barrio Candeal junto al alcalde y al cantante Carlinhos Brown. Don Felipe y doña Letizia recibieron una calurosa bienvenida y colocaron la primera piedra de una guardería patrocinada por la Cooperación Española. Los Reyes terminaron la jornada visitando el casco histórico del barrio del Pelourinho, donde pudieron ver la Catedral, el Convento de San Francisco, la Iglesia de la Orden Terciaria y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario dos Pretos.

Los Reyes en Salvador de Bahía. (Foto: Gtres)

La escala de Felipe VI en Bahía

Además del viaje de los Reyes a Brasil en 2005, también don Felipe hizo escala en Salvador de Bahía durante su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano. En el caso del monarca, sus días en Salvador de Bahía coincidieron con las fiestas de carnaval, algo que no le va a pasar a Leonor, ya que este año se celebran del 27 de febrero al 4 de marzo.

El Rey Felipe VI, en el Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

Don Felipe y sus compañeros llegaron a Bahía tras pasar por Río de Janeiro, donde al príncipe acudió a un espectáculo en un conocido local. Los guardiamarinas aprovecharon su escala en Bahía para celebrar una fiesta de disfraces secreta. El Rey eligió un divertido atuendo para esta ocasión: se disfrazó de bebé, con una sábana a modo de pañal. En aquel momento no había móviles con cámara, por lo que no había riesgo de que se filtraran imágenes. La fiesta se celebró a bordo del buque escuela.

José Antonio Alcina contó en su libro Felipe VI, la formación de un Rey algunas anécdotas de aquella fiesta. Según explicó, le dijo al comandante que creía que el príncipe no iba a aparecer porque no estaba seguro de encontrar disfraz: «Me dijo el otro día que no estaba muy seguro de encontrar un buen disfraz y que en ese caso era mejor no ponerse nada», rezaba el texto. Sin embargo, finalmente se presentó con un original atuendo.

«Sólo acababa de decir lo anterior cuando por la porta de la camareta de alumnos salían unos siete u ocho guardiamarinas en fila india, vestidos todos con unos dodotis amañados con una pequeña almohada cubierta con un trozo de sábana blanca, y su correspondiente chupete en la boca. Don Felipe destacaba por su altura entre todos los demás, con dos buenos rosetones sobre sus mejillas y disfrutando como el que más. Nuevamente quedamos sorprendidos y el comandante dio la orden de que desaparecieran todas las cámaras de vídeo y fotografía para impedir que quedase constancia gráfica», relató Alcina en su libro.