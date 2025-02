Guía rápida de Salvador de Bahía: la próxima escala que espera a Leonor

La princesa Leonor lleva casi tres semanas de travesía por el Atlántico desde que el Juan Sebastián Elcano zarpó de Gran Canaria rumbo al continente americano. Se trata de la etapa más intensa del viaje, con cerca de 21 días en mar abierto. Un viaje que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia no hará de vuelta, ya que desembarcará en Nueva York y volverá a España en avión para la fase final de su formación en la Armada.

Está previsto que el buque escuela llegue a Brasil el día 14 de febrero, día de San Valentín. La nave permanecerá en Salvador de Bahía hasta el 19, cuando zarpará rumbo a Montevideo (Uruguay).

La princesa Leonor realizando maniobras a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

Brasil es la primera de las paradas de la travesía en el continente americano y la expectación es máxima, sobre todo por la presencia de la princesa Leonor. Desde la Casa de S.M. el Rey todavía no han confirmado si la heredera tendrá algún tipo de acto oficial durante su estancia en Salvador de Bahía, aunque es probable que así sea. El buque escuela actúa como embajada itinerante y mientras don Felipe realizó su travesía hace ya tres décadas participó en varios actos con mandatarios y autoridades.

Lo que sí está claro es que Leonor podrá disfrutar de tiempo libre para recorrer la zona y conocer su cultura, gastronomía y monumentos emblemáticos. Quizás visitar las mismas zonas que visitaron sus padres en el viaje que hicieron meses antes del nacimiento de la heredera, en febrero de 2005. Desde aquí hemos querido recopilar algunos datos de lo que le espera a la princesa en Salvador de Bahía.

Un paseo por el centro histórico

Salvador de Bahía es una de las ciudades más conocidas de Brasil, de hecho, es la cuarta ciudad más poblada del país y una de las más grandes. Destaca por sus playas de aguas turquesas y su clima tropical, ideal para disfrutar durante todo el año.

El casco antiguo de la ciudad se conoce como Pelourinho y fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985. Las calles del centro son estrechas, llenas de adoquines y con casas de colores de estilo colonial. Es una zona cargada de historia y tradición.

Centro de Salvador de Bahía. (Foto: Gtres)

En Salvador de Bahía la princesa Leonor puede aprovechar para dar un paseo por las calles del centro histórico, hacerse fotografías frente a alguna de las casitas de vivos colores o tomar açai en alguno de los cafés y restaurantes llenos de encanto.

Merece la pena visitar la iglesia de San Francisco, una de las principales construcciones de estilo colonial, así como la catedral de Salvador. Es habitual encontrar grupos de música que ofrecen conciertos en la calle o que hacen exhibiciones de capoeira.

Gastronomía

Uno de los platos típicos de Salvador de Bahía y muy presente en la calle es el acarajé. Se trata de una especie de bollo hecho con una masa de una clase concreta de judías y frito en aceite de palma. El bollo se rellena con camarones, una salsa a base de chile, y otros dos clásicos de la cocina afrobaiana. También existe una versión cocida en lugar de frita, el abará. También es típica la moqueca, un guiso hecho con uno de con camarones o pescado y leche de coco, cilantro, cebolla, tomate y zumo de limón.

Playas de Salvador de Bahía. (Foto: Gtres)

Tiempo para compras

Si Leonor quiere hacer algunas compras, cerca de Pelourinho está el barrio de Comercio. Allí se encuentra el Mercado Modelo, un lugar ideal para comprar. Está lleno de puestos de artesanía y otros productos como sandalias, pinturas o incluso ropa que la princesa podrá adquirir tanto para ella como para hacer algún regalo.

Vistas impresionantes

La ciudad de Salvador de Bahía es muy pintoresca y merece la pena ver el mar desde lo alto en el Elevador Lacera. Desde allí se tiene una vista panorámica de toda la bahía, con sus aguas turquesas y cristalinas, una imagen de postal.

Además del Elevador Lacera, el fuerte de San Antonio también ofrece una vista muy bonita, así como un lugar ideal para disfrutar de una puesta de sol.

Excursiones cercanas

Leonor va a estar varios días en Salvador de Bahía y, aunque todavía no se conoce la agenda que marcará la escala, lo cierto es que si los guardiamarinas tienen suficiente tiempo libre podrán hacer alguna excursión a las playas cercanas como las de la Isla de Itaparica o la Praia do Forte o la Praia do Flamengo, entre otras opciones.