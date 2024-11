Susto para el equipo de escoltas de la familia real británica. Según ha trascendido, un grupo de hombres encapuchados ha logrado burlar las medidas de seguridad del reciento en el que se encuentra el Castillo de Windsor y se ha hecho con un botín de varios vehículos, entre los que se encontraba maquinaria agrícola. Los asaltantes sortearon una valla de casi dos metros de altura y entraron en la finca, en la que está también la casa en la que residen los príncipes de Gales. Tal como se ha publicado, Kate Middleton, el príncipe Guillermo y su familia estaban descansando en su residencia en el momento de la intrusión.

Un episodio que ha puesto en el punto de mira las medidas de seguridad de la zona y la estrategia que se sigue para proteger a los miembros de la familia real. Además de los príncipes de Gales, que residen en Adelaide Cottage, el rey Carlos III pasa algunos días en el Castillo de Windsor y también el polémico Royal Lodge en el que aún vive el duque de York se encuentra en la zona, aunque algo más alejado.

El Castillo de Windsor. (Foto: Gtres).

Según se ha podido saber, la forma de actuar de los asaltantes sugiere una estrategia y una planificación muy calculada. Los ladrones recurrieron a un vehículo de grandes dimensiones para poder forzar la puerta de seguridad del recinto y así hacerse con el botín. Esto indica que debieron estar realizando tareas de vigilancia a lo largo de varios días, para conocer las rutinas del personal y los patrones en cuanto a sistemas de seguridad. De hecho, conocían a la perfección la ubicación de los vehículos que sustrajeron, entre los que se encontraba una camioneta y dos quads.

Adelaide Cottage, casa de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

Ha sido el tabloide The Sun el que ha publicado la noticia, que se ha conocido prácticamente al tiempo de la retirada de policías armados en las puertas del Castillo de Windsor. No obstante, no se tiene constancia de que haya una relación directa entra ambos hechos, a pesar de que los comentarios se han disparado a raíz del asalto. Al fin y al cabo, a menor seguridad, más oportunidad de acceso.

En estos momentos las investigaciones están en curso, pero todavía no se han dado más detalles al respecto. Las autoridades han recopilado las grabaciones de las cámaras de seguridad y están trabajando para poder identificar a los responsables, en medio de una importante presión por resolver el caso.

Preocupación por la seguridad

Como es lógico, esta noticia ha generado un gran revuelo en el Reino Unido, no solamente por el asalto en sí, sino por todo lo que implica en relación con los miembros de la familia real y porque el Castillo de Windsor es uno de los símbolos de la monarquía y un lugar de gran interés turístico.

Los príncipes de Gales en un acto en Windsor. (Foto: Gtres).

Son varias las preguntas que se han puesto sobre la mesa en torno a la eficacia de los protocolos de seguridad actuales, tanto para la familia real como para el recinto en sí. Se quiere evitar a toda costa que este incidente pueda tener repercusiones en la percepción por parte de los turistas, que son una fuente de ingresos fundamental para el mantenimiento del Castillo. Por este motivo, la investigación deberá analizar qué ha fallado y proponer medidas alternativas.

En el momento de la incursión, solamente los príncipes de Gales y sus hijos se encontraban cerca. Kate Middleton y Guillermo decidieron mudarse a la modesta Adelaide Cottage pocos meses antes de la muerte de la Reina Isabel II, para poder pasar más tiempo a su lado. La propiedad es muy pequeña comparada con otras casas de miembros de la familia real, de hecho, tiene los dormitorios justos para la familia del príncipe de Gales. Precisamente por eso se ha especulado tanto con la posibilidad de que sea Guillermo el que esté presionando para que el príncipe Andrés abandone el Royal Lodge, una residencia mucho más apropiada para el heredero y su familia.

El incidente se ha producido en un año muy delicado para la familia real, a consecuencia de la enfermedad de Kate Middleton y del propio rey Carlos III, pero también en un momento de cambio, ya que solamente hace dos años de la muerte de Isabel II, por lo que es una etapa de transición. Cualquier suceso o altercado puede afectar a la imagen de la Corona, por lo que hay que evitar que se perciba a la institución como un foco de fácil ataque.