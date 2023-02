El príncipe Andrés ha celebrado su primer cumpleaños desde la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre. El duque de York acaba de cumplir 63 años en un momento complicado para la Familia Real, a pocos meses de la Coronación del Rey Carlos y con el fantasma de Virginia Giuffre todavía presente. De hecho, hace unos días, en una visita a Milton Keynes, un grupo de manifestantes se mostró contrario al monarca y no dudó en hacer algunas alusiones al duque de York que, a pesar de que llegó a un acuerdo con la norteamericana a raíz de la demanda de abuso sexual, nunca ha podido demostrar su inocencia ni ha limpiado su imagen.

En esta tesitura, varias fuentes han apuntado que el príncipe Andrés tiene por objetivo llegar hasta el fondo del tema con Giuffre y utilizar todos los recursos a su alcance para demostrar su inocencia, tenga el coste que tenga. Sin embargo, en estos momentos, el duque de York tiene preocupaciones más graves. Según han apuntado varios medios en los últimos días, el hermano del Rey Carlos y su ex mujer, Sarah Ferguson, están angustiados por la posibilidad de que sean ‘desalojados’ de la casa en la que hasta ahora residen, el Royal Lodge, ubicado en los terrenos de Windsor.

Una posibilidad que ha surgido a raíz de que se haya conocido que el monarca tiene la intención de reducir los ingresos anuales de 249.000 libras que recibe el duque de York. Ante esta situación, el Príncipe le ha comentado a su círculo cercano que no podría hacer frente a los gastos de mantenimiento de la propiedad.

Sin embargo, esto no es algo que le pille por sorpresa. Al parecer, el duque de York ya era consciente desde hace tiempo de esta opción cuando, un alto miembro de los Windsor hizo una broma la pasada Navidad: «Echaremos a Andrés de la casa». Algo que, hasta ahora, no había trascendido. No obstante, según se ha podido saber, el Príncipe es plenamente consciente de que, a partir del mes de abril, su subvención va a verse reducida.

Tal como ha podido saber el tabloide The Sun, al duque de York no se le ha dicho de manera explícita que tenga que abandonar la propiedad, pero el resultado sería tal porque no podrá hacer frente a los gastos de mantenimiento. Una situación que tiene en vilo al príncipe Andrés y a su ex mujer, que vive con él desde hace tiempo.

Según los informes, la extensa propiedad de cuenta con 30 habitaciones y está ubicada en Windsor Great Park, a unas tres millas de la residencia principal de su difunta madre, el Castillo de Windsor. Al parecer, la casa necesita de manera urgente una reforma, cuyo coste sería bastante elevado y que, como es lógico, no puede depender del Rey. Hasta la muerte de Isabel II y, a pesar de las polémicas, el duque de York confiaba en la generosidad de su madre para poder recurrir a los fondos privados del Ducado de Lancaster, pero ahora estos fondos están en manos del nuevo monarca que, hasta la fecha, gestionaba los del Ducado de Cornualles, que han pasado a su hijo mayor.

Ante esta situación, es posible que el príncipe Andrés tenga que amoldarse a los ingresos que recibe de la pensión de la Marina, que es mucho más ajustada. Eso sí, no se espera que el monarca vaya a dejar a su hermano sin casa, pero sí que busque una opción más modesta.

El Royal Lodge fue arrendado al Príncipe Andrés después de la muerte de la Reina Madre. Junto con la casa principal, el contrato de arrendamiento incluía Gardener’s Cottage, Chapel Lodge, seis Lodge Cottages, alojamiento de seguridad policial y la friolera de 40 hectáreas de tierra. Se le pidió que pagara las renovaciones él mismo, que según los informes rondaban los 7,5 millones de libras esterlinas. En el año 2004, se mudó al Royal Lodge con sus dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia , y poco después Fergie también.

Posible traslado

Más allá de este varapalo, algunas fuentes han confirmado que el duque de York estaría pensando en seguir los pasos de su sobrino, el príncipe Enrique. Según ha podido saber el diario The Sun, Andrés está muy emocionado por cómo los duques de Sussex han gestionado su salida de la Familia Real y cómo se han adaptado a su nueva vida. Por eso estaría pensando de qué manera podría llevar a cabo una estrategia similar, aunque en su caso lo tiene mucho más complicado.