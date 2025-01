Ana de Inglaterra habla por primera vez del accidente en el que perdió la memoria

Fue el pasado mes de junio cuando Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, fue ingresada de urgencia en el Hospital Southmead de Bristol tras sufrir un accidente mientras montaba a caballo en su residencia de campo, Gatcombe Park. Según informó el Palacio de Buckingham, «sufrió heridas leves y una conmoción cerebral». Cuatro días después, recibió el alta, y aunque paulatinamente fue retomando su agenda real, lo cierto es que nunca se había pronunciado sobre su accidente. Hasta ahora, que ha decidido romper su silencio a través de una entrevista que ha concedido.

«Iba a ver a mis gallinas, esa era mi visita habitual, pero no tengo idea de qué estaba haciendo en el campo, porque normalmente no iba por ese camino», comentaba. Añadía que lamentaba haber causado una gran preocupación a su hermano y al resto de los miembros de la familia, pero que a pesar de todo, había sido capaz de aprender una lección: «Esto te recuerda y te muestra que nunca se sabe, puede pasar algo y es posible que no te recuperes. Toma cada día como venga, porque hoy puedo seguir estando más o menos bien, pero el verano pasado estuve muy cerca de no estarlo», expresaba.

La princesa Ana en Sudáfrica. (Foto: Gtres)

En cuanto a sus planes de jubilación, la princesa Ana, de 74 años, ha señalado que, por ahora, no contempla la idea de retirarse o reducir su agenda laboral, y mucho menos después del año tan complicado por el que ha atravesado la monarquía británica con las enfermedades del rey Carlos III y Kate Middleton. «No creo que sea una opción. No creo que exista un plan de jubilación para esta vida», decía, dejando entrever que su decisión es firme y que, por ahora, mantendrá sus compromisos intactos. De hecho, cabe destacar que, por cuarto año consecutivo, ha sido declarada como el miembro de la familia real británica que más ha trabajado este 2024, acudiendo a 271 compromisos, según los datos ofrecidos por la agencia SEO Reboot, a pesar de que estuvo varias semanas alejada de sus funciones institucionales por los accidentes mencionados.

Ana de Inglaterra en Oxford. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones, recogidas por la BBC, también han sacado a la luz que, aunque tuvo una pérdida de memoria y no sabe qué pasó durante el accidente, a día de hoy no arrastra ninguna secuela tras su conmoción cerebral. Al menos eso es lo que le han transmitido los médicos: «Aparentemente no, al menos no lo creo. Hasta donde yo sé, nadie más lo piensa. […] Hasta ahora, todo bien», sentenciaba.