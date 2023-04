El príncipe Enrique estará en Londres en el día más importante de la vida de su padre. Después de semanas de rumores y especulaciones, por fin, el Palacio de Buckingham ha confirmado que el duque de Sussex acudirá a la Coronación del monarca el próximo 6 de mayo, fecha que coincide, además, con el cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie. Sin embargo, lo hará solo, sin su mujer, Meghan Markle, ni ninguno de sus hijos.

Una noticia que, en el fondo no ha sorprendido mucho, aunque no deja de ser llamativa, dado que el actual monarca no dudó en prestar su apoyo a la duquesa de Sussex en su boda, cuando su padre no acudió para ejercer de padrino.

Más allá del papel que podrá tener Enrique en esta jornada y de cómo le coloquen en los diferentes actos, lo cierto es que no será un día cómodo para él. Hay que recordar que el duque de Sussex ha vertido duras acusaciones contra varios miembros de su familia y que la situación es muy tensa. A esto se suma el problema de su seguridad y el del alojamiento.

Hace algunas semanas se confirmó que el Rey había notificado a los duques de Sussex que tenían que desalojar la casa de Frogmore Cottage en los terrenos de Windsor, donde se instalaron pocos meses después de su boda. Al parecer, el monarca ya había ofrecido las llaves a su hermano, el duque de York, para que abandonara el Royal Lodge. Una propiedad más grande y con una importante relevancia histórica que, según apuntan algunas fuentes, podría convertirse en el hogar de los príncipes de Gales, instalados desde el verano pasado en la modesta Adelaide Cottage.

Aunque todavía no se ha revelado cuándo será el cierre definitivo de Frogmore, parece que en su último viaje al Reino Unido el duque de Sussex ya ultimo los detalles del traslado de las pertenencias de la pareja que quedaban en la casa, y pasó allí sus últimas horas. En esta situación se plantea la incógnita de qué hará el príncipe Enrique cuando acuda a la Coronación, si se tiene en cuenta además que, aunque no cuente con protección oficial, en Windsor, el hijo del Rey sí tiene seguridad, por el mero hecho de estar en el perímetro protegido.

No se ha confirmado dónde se quedará el duque de Sussex, pero son varias las opciones que podría tener a su disposición. Quizás la más lógica es que se aloje con alguna de sus primas York, las princesas Beatriz y Eugenia, dado que con ellas mantiene una relación muy estrecha. Poco probable es que se quede con su hermano y su cuñada, ya que los príncipes de Gales en Adelaide Cottage no tienen mucho espacio. El Rey podría ofrecerle algún alojamiento ad hoc o, quizás el Príncipe prefiera ir por libre y buscar sus propias opciones. Habrá que esperar a ver qué ocurre.