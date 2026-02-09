Alerta tiara: ya hay fecha para la próxima cena de gala de Kate Middleton

Aunque en estos momentos gran parte de la actividad de la realeza pasa por el escándalo del caso Epstein, la mayoría de las familias reales que se han visto afectadas por esta cuestión intentan recobrar la normalidad. Para ello no hay nada mejor que continuar con la agenda oficial y con la rutina, intentando pasar página de la mejor manera posible. Mientras el ex príncipe Andrés ya duerme en los terrenos de Sandringham para disgusto de sus nuevos vecinos, el rey Carlos III ha anunciado un próximo acontecimiento de gran relevancia que dejará el escándalo en un segundo plano, al menos, de manera puntual. Un evento en el que la princesa de Gales volverá a brillar con luz propia, aunque no será la única.

El Palacio de Buckingham ya ha confirmado los detalles de la próxima gran visita de Estado en la que se espera la participación tanto de los reyes Carlos y Camila como de los príncipes de Gales. La última visita de este tipo, la del presidente de Alemania, nos permitió ver a Kate Middleton llevar una de las tiaras históricas de la familia real, que llevaba muchas décadas guardada en su estuche.

Kate Middleton con la tiara de la reina madre. (Foto: Gtres)

Primera visita de Estado

Según fuentes oficiales, el próximo mes de marzo el monarca ejercerá de anfitrión del presidente de Nigeria. Va a ser la primera vez que un mandatario nigeriano va a visitar Windsor en casi 40 años y para Carlos va a suponer la primera visita de Estado de este 2026. La casa real todavía no ha dado muchos detalles sobre este viaje, aunque sí que ha revelado que será a finales del mes de marzo, con una duración aproximada de dos días.

La última vez que un jefe de Estado nigeriano estuvo de visita oficial en el Reino Unido fue en 1989. Aquel año, el general Ibrahim Babangida fue recibido por la Reina Isabel II. Antes de eso, en 1981 y en 1973 hubo otras visitas oficiales, en las que participó Carlos siendo aún príncipe de Gales. Además, el monarca ha visitado Nigeria hasta en cuatro ocasiones, la última, en 2018 y con su esposa.

La reina Camila con Kate Middleton y Melania Trump en una visita de Estado. (Foto: Gtres)

De hecho, aunque ésta va a ser la primera visita de Estado como tal, el padre del príncipe Guillermo tiene una muy buena relación con el presidente nigeriano, al que recibió en Londres en 2024. También coincidieron en la cumbre COP28 de 2023, en la que mantuvieron una reunión en un hotel de Dubái.

Cena de gala y otras actividades

Aunque el programa no se ha hecho público aún -y no lo conoceremos hasta dentro de unas semanas- sí que se espera que los príncipes de Gales tengan un papel destacado, al igual que otros miembros de la familia real como la princesa Ana o los duques de Edimburgo. Kate Middleton y el príncipe Guillermo representan la segunda línea de la Corona, así como el futuro más inmediato de la institución. Precisamente por eso, su participación en este tipo de visitas es una cuestión de máxima prioridad.