Alberto de Mónaco no va a faltar a los Juegos Olímpicos de Tokio. A pesar de las complicadas circunstancias que rodean la edición de este año debido a la pandemia, el soberano ya se encuentra viajando a la ciudad nipona, tal como han confirmado fuentes oficiales: “Su Alteza Serenísima está invitado por las más altas autoridades japonesas para asistir a la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio junto varios Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, prevista para el viernes 23 de julio 2021”, reza el comunicado que ha emitido el Palacio Grimaldi. Un texto en el que se informa también de que Alberto asistirá previamente a una recepción en el Palacio Imperial ofrecida por el emperador Naruhito y el Primer Ministro.

Por ahora no se han dado más detalles sobre este viaje ni se sabe si el Príncipe estará acompañado por sus hijos, dado que la princesa Charlene permanece por ahora en Sudáfrica debido a una infección odofaríngea que no le ha permitido regresar a Mónaco. La última vez que Alberto estuvo en Japón fue precisamente para los actos con motivo de la entronización de Naruhito, donde no se vio a la Princesa.

Sin embargo, el hecho de que el soberano monegasco acuda a los Juegos Olímpicos tiene mucho que ver con Charlene. Y es que la pareja se conoció gracias a su pasión por el deporte y hasta la fecha ha asistido junta a todos los encuentros de este tipo que se han celebrado.

A principios de esta semana, Alberto participó en una Sesión del Comité Olímpico Internacional, ya que es miembro de la institución. Se sabe que el soberano permanecerá unos días en Tokio apoyando a los deportistas monegascos, de los cuales asisten seis en total, que competirán en las categorías de remo, tenis de mesa, natación, judo y atletismo.

En el pasado, el hijo de Rainiero y Grace Kelly ha participado en varias ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, hasta un total de cinco ocasiones en el equipo de Bobsleigh. Además, ha competido dos veces en el mítico rally París-Dakar, en 1985 y 1986, lo que deja clara su pasión por los deportes.

Fue en el año 2000 cuando coincidió en el Encuentro Internacional de Natación de Montecarlo con Charlene Wittstock. Ella ganó la medalla de oro de 200 metros a espalda, mientras que él presidía el certamen. Cuentan que el Príncipe se quedó absolutamente prendado de ella, pero pasarían dos años hasta que se decidiera a pedirle una cita. Más aúnm no sería hasta seis años después cuando su relación se oficializara y no se casarían hasta 2011. Sin duda, se lo tomaron con calma. Eso sí, a pesar de los rumores que les han perseguido desde que anunciaron el compromiso, se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama royal.