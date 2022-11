El ‘desplante’ de Alberto de Mónaco a Charlene para posar junto a sus hijos mayores

Si bien hace unos días Charlene y Alberto de Mónaco reaparecían en público con motivo de la entrega de los Premios Fundación Princesa Grace en Nueva York, no ha sido hasta ahora cuando todos los focos se han vuelto a posar sobre el príncipe monegasco. Dado que el matrimonio se ha desplazado a más de 6.000 kilómetros del Principado, han querido exprimir su visita a la Gran Manzana al máximo, razón por la que el hermano de Carolina de Mónaco ha llevado a cabo un plan de lo más especial y absolutamente inesperado.

Según se ha podido ver a través de las redes sociales, el príncipe Alberto ha tenido oportunidad de reencontrarse con sus dos hijos mayores. Estos no son otros que Jazmin y Alexandre, fruto de dos relaciones extramatrimoniales previas a su enlace con su actual esposa. Por su parte, Nicole Coste, madre del segundo de estos vástagos, ha sido quien se ha hecho eco de esta cita a través de su cuenta personal de Instagram, dejando entrever que el soberano mantiene una muy buena relación con todos sus hijos. En la imagen en cuestión puede verse al hijo de Rainiero disfrutando de una velada de lo más entretenida junto a sus dos hijos mayores, mientras todos ellos posan al compás con amplias sonrisas y rodeando una mesa en la que se observan diversas bebidas y comidas, lo que apunta a que la quedada podría haber tenido lugar en uno de los exclusivos restaurantes de la también conocida como “ciudad que nunca duerme”: “Nueva York, rey paternal”, escribía Nicole en el pie de una instantánea en la que no aparece Charlene por ninguna parte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Coste (@nicole.coste)

Pese a haber viajado junto a su marido a uno de los eventos más especiales del año, la consorte ha querido que el príncipe Alberto pueda disfrutar de sus hijos en solitario, sin acaparar ningún tipo de protagonismo en una cita puramente familiar. De esta manera y con esta ausencia, Charlene ha vuelto a dejar entrever que su relación con Nicole Coste no es del todo idílica, razón por la que esta última no ha tenido reparo en hablar mal de la actual pareja de su ex de manera pública: “No me importa lo que le pase. ¿Por qué debería? Todo lo que le está pasando es el karma. La gente de Mónaco me quiere más a mí que a ella”, desvelaba para Scottish Daily Mail, pronunciando así unas durísimas palabras con las que demostraba que no le importaba en absoluto los malos momentos por los que estuviera pasando Charlene de Mónaco a raíz de su ingreso hospitalario en Sudáfrica.

No obstante, también cabe la posibilidad de que haya sido el propio Alberto de Mónaco quien, para no incendiar aún más la situación, haya optado por aconsejar a su esposa que no le acompañara en esta cita. Algo que pondría, aún más si cabe, en el ojo del huracán una relación sentimental que en algún que otro momento podría haber estado en jaque.