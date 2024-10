El ajetreado mes de octubre de la princesa Leonor: todas sus citas clave

La princesa Leonor tiene por delante unas semanas muy intensas. La heredera se encuentra centrada en la segunda etapa de su formación militar en la Escuela Naval de Marín y, a pesar de que todavía no tiene una agenda propia cargada de compromisos como los Reyes, sí que participa en algunos actos importantes a lo largo del año. Octubre es uno de los meses más ajetreados para la princesa Leonor, porque hay varias citas a las que no puede faltar.

Este año no va a ser tan emocionante como el pasado, que coincidió con su 18 cumpleaños y con el XX aniversario de las primeras instantáneas de los Reyes juntos antes de que se anunciara su compromiso, pero sí que va a contar con algunas citas muy relevantes.

La Reina Letizia y la princesa Leonor en Marín. (Foto: Gtres)

El próximo día 12 se espera que la princesa acompañe a los Reyes en las celebraciones del Día de la Hispanidad. Será la segunda vez que lo haga desde que empezase su formación militar y esta vez lo hará probablemente vestida con el uniforme de la Armada en lugar de con el del Ejército de Tierra.

Igualmente, la princesa de Asturias no se perderá la recepción posterior al desfile que se celebrará en el Palacio Real. Para Leonor será la segunda vez que participe en este acto también, aunque no estará acompañada de su hermana, la infanta Sofía, que continúa en Gales estudiando y no tiene vacaciones hasta más adelante.

La princesa Leonor en una instrucción de la Escuela Naval. (Foto: Gtres)

Después del Día de la Hispanidad, en la tercera semana de octubre, se celebran los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Unos galardones que Leonor presidirá por primera vez siendo mayor de edad, por lo que es posible que haya algunos cambios en la organización de la ceremonia. A pesar de que la princesa de Asturias ya tiene 18 años, los Reyes don Felipe y doña Letizia la acompañarán en esta cita y es probable que también lo haga la Reina Sofía, que lleva muchos años sin faltar a la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.

Un día antes de la gala de entrega de los galardones, la princesa recibirá la Medalla de Asturias, que se le otorgó con motivo de su 18 cumpleaños. Un acto del que todavía no se conocen todos los detalles, pero al que, probablemente, Leonor acudirá en solitario, de la misma manera que cuando se le otorgaron una serie de distinciones durante su paso por la Academia General Militar de Zaragoza (la Medalla de las Cortes de Aragón, la Medalla de Aragón y el título de Hija Adoptiva de Zaragoza). Además, los Reyes tienen un compromiso en Haro, la Rioja, ya que han aceptado la Presidencia de Honor del centenario de Ramón Bilbao.

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín. (Foto: Gtres)

No obstante, la jornada coincide con la víspera de la entrega de los premios, en la que siempre se celebra un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, al que siempre asisten tanto los Reyes como sus hijas.

Además de los premios de la Fundación Princesa de Asturias y todos los actos relacionados con esta cita, ya de cara a final de mes la heredera celebra su 19 cumpleaños. A diferencia del año pasado, no hay previstos actos porque no tiene relevancia institucional especial por lo que, salvo cambios de última hora, la princesa pasará esta jornada junto a sus compañeros en la Escuela Naval de Marín.