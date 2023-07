La agridulce victoria del príncipe Enrique contra los tabloides

Nuevo capítulo en la guerra del príncipe Enrique contra los medios británicos. Este jueves se ha hecho público el fallo del juez Timothy Fancourt, responsable del caso del duque de Sussex contra News Group Newspapers, propietario del diario The Sun y del desaparecido News of The World. Un veredicto que abre una nueva posibilidad para el hermano del príncipe de Gales, aunque da carpetazo a uno de sus argumentos más potentes.

La decisión del magistrado se ha conocido varias semanas después de que el equipo legal de la corporación solicitara la desestimación de la demanda, debido a que el hijo menor de Carlos de Inglaterra había tardado más de los seis años preceptivos en presentarla. Fue el pasado mes de abril cuando desde NGN pidieron la desestimación de la querella, pero a pesar de que entonces el magistrado consideró que Enrique era suficientemente consciente del escándalo de la supuesta piratería telefónica como para haber presentado la demanda antes, lo cierto es que le ha permitido continuar con las demás reclamaciones.

Aunque de que son buenas noticias para el duque de Sussex, el juez ha desestimado las alegaciones del príncipe Enrique en relación a los presuntas escuchas telefónicas. Asimismo, Fancourt no ha permitido al hijo menor de Carlos de Inglaterra modificar su demanda y hacer referencia al presunto acuerdo secreto entre el Palacio de Buckingham y altos ejecutivos de la empresa de noticias de Rupert Murdoch. No obstante, desde el equipo legal del duque de Sussex han insistido en que hay pruebas de este acuerdo.

Según ha determinado el juez, el argumento esgrimido por el príncipe Enrique sobre el supuesto pacto secreto entre el grupo de Rupert Murdoch y la Casa Real para retrasar cualquier tipo de querella hasta que quedaran resueltas las que habían presentado otros rostros conocidos del panorama nacional, carece de credibilidad. Sin embargo, considera que sí puede ser juzgado todo lo que se refiere a que los medios recurrieron a una serie de actividades ilícitas para obtener información, así como a la contratación de detectives privados. El magistrado apunta que el hijo menor del rey Carlos tiene ciertas posibilidades de cara al juicio ya que carecía de información suficiente en su momento para poder tramitar su demanda y por eso tuvo que retrasarlo. Ahora, con la decisión del juez, se espera que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo británico el año que viene, probablemente en los primeros meses de 2024.

Desde News Group Newspapers han declarado que la resolución judicial supone una victoria para la compañía, puesto que se da carpetazo a todo lo que tenga que ver con las escuchas de móviles. En un comunicado, los letrados de la defensa han declarado que esto reduce de manera sustancial el alcance de la reclamación. Fue precisamente por este escándalo de presuntas escuchas a personalidades destacadas de la sociedad por lo que en el año 2011 Murdoch tomó la decisión de cerrar el diario News of The World, después de que se detuviera y procesara a varios de sus directivos.