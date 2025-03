El pasado 27 de febrero, Frank Cuesta era detenido en Tailandia por una denuncia anónima por posesión ilegal de especies protegidas en su Santuario Libertad. En redes sociales, el foco se ha puesto en Yuyee Alissa Intusmith, su ex mujer y madre de sus hijos, que no ha dudado en responder a las acusaciones y aclarar si está implicada o no.

La tajante respuesta de Yuyee tras la detención de Frank

Hace unas horas, el presentador de Frank de la Jungla reaparecía en el canal de YouTube de Javier Oliveira para explicar cómo ha vivido los últimos días. «Esto es algo que está pensado y programado para destrozarme», ha comenzado diciendo. El herpetólogo ha reflexionado sobre su detención y sobre el difícil momento actual que está viviendo. «Me están tocando varios frentes que a mí me duele muchísimo, el tema de los animales me duele muchísimo y el tema personal me duele muchísimo», ha zanjado.

Durante todos estos días, además de la reacción de Zape, el hijo de Cuesta, la que se ha pronunciado ha sido la ex mujer de Frank. La de Tailandia lo ha hecho a raíz de un mensaje que ha recibido por parte de un usuario de X, el antiguo Twitter. «Querida Yuyee: Yo era una gran fan de tuya, me encantaba ver los vídeos en YouTube, de cómo ayudabas en el refugio con Frank. Creo que te mereces ser feliz y estar en paz con tu familia. No mereces tanto odio. Deja a Frank en paz, por favor, que siga con sus animales y tú sigue con tu vida. El karma existe, no juegues con él. Un abrazo desde Costa Rica», ha escrito el perfil de redes.

Tras ello, Yuyee no ha dudado en aclarar si ella, de alguna manera, está o no implicada en la detención del padre de sus vástagos y ha advertido que tomará medidas por ello. «Gracias por tu comentario. Lo llevaré a la corte por las afirmaciones falsas en Internet, como que rompí la familia o lo chantajeé, entre otras cosas que dijo sobre mí. Le he dicho que pare y no lo hizo. No hago el anonimato y no tengo ningún odio contra él como para hacer esto», ha comenzado diciendo.

Además, ha explicado que le pidieron «que no hablara en las entrevistas porque lastimaría» a sus «hijos». La ex de Frank ha zanjado la polémica afirmando que ella es ajena a lo que ha ocurrido: «No estoy detrás de esto y mi caso no tiene nada que ver con esto. Una vez más, no está diciendo quién, pero insinúa que soy yo. ¿Hasta qué deberían dejarme en paz aquí? Ya basta de hablar de toda la culpa. Cada vez que abro IG veo a personas que no saben ni la mitad de la verdad maldiciéndome y amenazándome. ¿De verdad crees que puedo hacer todo esto? Es realmente absurdo. Me estoy dejando de esto y es un desafío no explotar. Una vez más, gracias por tu amable comentario».