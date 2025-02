El pasado 27 de febrero trascendió que Frank Cuesta, ex presentador de televisión, fue detenido en Tailandia como acusado por posesión ilegal de especies protegidas en su Santuario Libertad, localizado en Tailandia. Las reacciones no se han hecho esperar y una de ellas ha sido la de Zape, su hijo en común con Yuyee Alissa Intusmith, con la que tiene cuatro vástagos más: Zipi (que falleció poco tiempo después de nacer) y Zape, los gemelos; Pepsi, que fue adoptado en el 2013. Y los pequeños Zorro, de 18 años, y Zen, la única niña de los hermanos.

Zape, que tiene la doble nacionalidad hispana-tailandesa, no ha dudado en defender públicamente a su padre tras su arresto por una denuncia que la policía recibiera de manera anónima de una persona del extranjero. A través de dos imágenes del presentador de Frank de la Jungla, el joven ha lanzado mensaje en su cuenta personal en el que muestra cuáles son los cuidados de su progenitor a la fauna: «Aquí en las manos de un traficante de animales. Aquí las manos del departamento de parques nacionales y vida silvestre».

Zape, el hijo de Frank Cuesta, arremete contra su padre tras su detención en Tailandia. (FOTO: REDES SOCIALES)

No es la primera vez que públicamente Zape se pronuncia sobre alguno de sus progenitores. El pasado mes de septiembre lo hacía contra Yuyee en una conversación en un canal de YouTube con Javi Oliveira. La relación entre madre e hijo nunca ha sido del todo buena y empeoró con la llegada a sus vidas de Chris Darán Korn, la actual mujer de su madre. «Le diría que tuviera un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y tus amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes», dijo «enfadado».

«La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida. No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero, sobre todo la ha ayudado a ella», confesó Zape.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saris Felix Cuesta (@zapecuesta)

¿Por qué está detenido Frank Cuesta?

Tal y como recoge la ley de Tailandia, la posesión de fauna silvestre sin permisos es una falta a la Ley de Conservación y Protección en la B.E. 2562, Sección 17. Recientemente, durante una inspección realizada por el Departamento de Parques Nacionales sobre el santuario de Cuesta, las autoridades del país en el que además está encarcelado Daniel Sancho, encontraban nueve nutrias y un pitón de pico de pato sin la documentación que hacía falta para que fuera una posesión legal.

Esta información llega días después de que el presentador de Frank de la Jungla mostrara su deseo de abandonar su residencia habitual debido a las querellas interpuestas por parte de Yuyee, su exmujer, que lo acusaba de trabajo ilegal, difamación, fraude fiscal e irregularidades en la gestión de los animales del santuario.