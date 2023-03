Yulen Pereira, el inesperado gran apoyo de Anabel Pantoja en un momento tenso

Después de unas semanas alejado del foco mediático, Yulen Pereira ha vuelto a la carga. Son muchos los rumores que han apuntado a una infidelidad por parte del ex concursante de Supervivientes, la cual podría haber sido el motivo de su ruptura inminente con Anabel Pantoja. Sin embargo, el espadista se ha encargado de desmentir esos comentarios por activa y por pasiva, demostrando siempre que sigue guardando un cariño y un respeto a su ex inquebrantables.

Eso es precisamente lo que ha demostrado en su última aparición pública, la cual ha tenido lugar durante este mismo día en el aeropuerto de Madrid. Una ocasión en la que ha tenido oportunidad de admitir que está «bien», además de desvelar en qué punto se encuentra su relación con la sobrina de la tonadillera tras su distanciamiento: «Sí, nos llevamos bien», comentaba, aclarando además que siguen teniendo contacto y que él la está apoyando después de que ella misma hiciera uso de sus redes sociales para «denunciar» el hartazgo mediático que estaba sufriendo: «Es normal que esté harta, Anabel siempre está bajo presión mediática y sé lo que es porque lo hemos vivido, es terrible. La quiero mucho y hablé con ella, seguimos hablando, entiendo su situación», indicaba con total tranquilidad. Por otro lado, también ha querido dejar clara su postura indiferente al caber la posibilidad de que la prima de Kiko Rivera haya encontrado nuevamente el amor: «Puede hacer lo que quiera, está soltera».

Como no podía ser de otra manera, el hijo de Arelys ha hecho referencia también al concurso de su madre en la cadena de Fuencarral, el cual está fuertemente marcado por la polémica dados sus rifirrafes con algunos de sus compañeros y la enemistad que parece tener con la que fuera su nuera, Anabel Pantoja: «Mi madre no tiene ni idea», confirmaba Yulen, aclarando así que su progenitora es totalmente desconocedora de su ruptura con la sevillana. Una información que estuvo rodeada por las dudas, ya que salieron a la luz unos comentarios que apuntaban a que, aunque la concursante era conocedora de las intenciones de su hijo con su ex novia, le pidió que no hiciera pública la ruptura hasta que ella no entrara en Supervivientes por si cabía la posibilidad de que temblara su participación: «Eso es mentira», zanjaba él, desvelando que incluso «se tomará mal» que hayan decidido tomar caminos separados.

No obstante, si algo tiene claro el esgrimista es que no tiene intención alguna de encontrar el amor, al menos por ahora, motivo por el que prefiere estar pendiente de su trayectoria profesional y hacer caso omiso a los rumores por los que se le ha llegado a emparejar incluso con Cristina Porta: «Ahora mismo estamos tranquilos (…) Me apetece vivir y centrarme en lo mío», finalizaba, demostrando además que únicamente se sigue en Instagram con la colaboradora de Sálvame, pero que «no hay nada más» entre ellos.