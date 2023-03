Cuando puso rumbo a Estados Unidos para dar pistoletazo de salida a la gira Enamórate con su tía, probablemente Anabel Pantoja no llegó a imaginar que su vuelta estaría marcada por una inesperada noticia. Esta no era otra que la de su ruptura con Yulen Pereira, con quien había fraguado una historia de amor aparentemente irrompible que tenía como escenario de unión los Cayos Cochinos, optando así la sobrina de Isabel Pantoja por poner punto final definitivo a su noviazgo y posterior matrimonio con Omar Sánchez.

Desde el momento en el que salió a la luz la decisión del espadista, muchos fueron los rumores que apuntaron a que éste había sido infiel a la prima de Kiko Rivera con una influencer conocida como Melania Puntas. Algo que tanto él como la ex de Noel Bayarri se apresuraron en desmentir, haciendo que la historia diera un giro de 180 grados al ser señalada la prima de Isa Pantoja como la culpable de la ruptura al haber llevado a cabo cierto tonteo con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez, mientras ambos coincidían en la andadura de la tonadillera y el resto de su equipo al otro lado del charco.

A través de distintas publicaciones en Instagram, los dos protagonistas en cuestión hicieron alarde de su buena sintonía tanto con imágenes como con comentarios con los que dejaban entrever que su conexión no quedaría ahí, y que una vez volvieran de América, quedarían en alguna que otra ocasión para seguir dando rienda suelta a su amistad. Sin embargo, poco o nada se ha vuelto a saber sobre ellos, descartándose que hayan optado por dar un paso más allá en su relación para entablar un romance.

Es por ello que ahora ha salido a la luz el nombre de Aransahi Cazorla. Teniendo en cuenta el pasado de Anabel Pantoja en las Islas Canarias al haber convivido allí con su ex marido durante varios años, siempre que tiene oportunidad la influencer aprovecha para viajar hasta allí y reunirse con algunos de sus allegados. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que, mientras tuvo lugar el famoso carnaval de la zona, conoció a un joven originario de Las Palmas con el que compartió carroza, protagonizando así ciertas situaciones de tonteo que no pasaban desapercibidas para los allí presentes.

Era durante el pasado martes, 21 de marzo, cuando en Sálvame se hacían eco de la identidad de esta misteriosa persona que habría captado la atención de la hija de Bernardo Pantoja: «La noticia es que Anabel ya ha olvidado a Yulen, se va con alguien, presuntamente, que tiene pareja y al que todavía no ha olvidado», desvelaba Rafa Mora. Por su parte, Belén Esteban desmentía las declaraciones, aprovechando para agradecer a Aransahi que las buscara un taxi de vuelta a casa ya que éste fue el «único contacto» que tuvieron con él. Sin embargo, habrá que esperar para saber si finalmente se trata del elegido por Pantoja para ocupar de nuevo su corazón, ya que de momento únicamente es un policía local de Mogán plenamente centrado en su trabajo.