No se puede decir que Xandra Falcó haya recibido gratitud por parte de la vida en los últimos tiempos. No hace ni un año que lamentaba la trágica muerte de su marido, Jaime Carvajal, a consecuencia de un fallo cardíaco con tan solo 56 años. Unos meses antes, en marzo, se veía en otro drama personal sin parangón, que no era otro que el fallecimiento de su padre, el marqués de Griñón, víctima del coronavirus.

Si algo positivo ha sacado de estas circunstancias adversas es saber cuál es su verdadera riqueza. En absoluto tiene que ver con su patrimonio, su capacidad como empresaria de éxito. La hermana de Tamara Falcó tiene claro cuál es su verdadero lujo.

«Disfrutar de tiempo con mis hijas, el auténtico lujo». Así de claro lo expresa en su cuenta de Instagram con una foto junto a una de sus tres hijas. Xandra Falcó ha encontrado en ellas el refugio perfecto a las tristes circunstancias que le han tocado vivir en tan poco tiempo. La imagen ha sido muy comentada por sus seguidores, que no querían dejar pasar la oportunidad de felicitarla ni de admirar su fortaleza ante la vida. Ha sido al venir mal dadas cuando Xandra se ha dado cuenta en primera persona de que el auténtico valor de la vida son los seres queridos y nunca el dinero o la riqueza.

No cabe duda de que sus hijas fueron su sostén cuando estuvo a punto de dejarlo todo fruto de la enorme pesadumbre que le generó perder a su marido y a su padre con tan solo meses de diferencia. Xandra Falcó estuvo a punto de abandonar un gran proyecto que tenía entre manos, pero ellas la convencieron para que siguiera adelante, tal y como confesaba esa misma: «Me dijeron: ‘Pero por qué vas a esperar, mamá. Papá estaba al tanto de todo y te animaba; el abuelo Carlos también. Tienes que seguir adelante. Con tu vida y con tus planes’. Me dieron una lección. Y ahora me alegro muchísimo de haberles hecho caso».

Ese proyecto mencionado anteriormente no era otro que la creación y venta de su propio vino rosado, llamado XF Sierra de Cantabria, que «nace de la complicidad forjada entre dos familias con larga tradición vinícola, una invitación a disfrutar de un estilo de vida mediterráneo, optimista y apasionado», según se dice en su sitio web.

Se trata de algo muy especial para ella ya que su padre fue uno de los empresarios vinícolas más reconocidos de nuestro país. Contribuir a la producción del vino es un aspecto emocional importante: «De alguna manera, XF Sierra Cantabria es un símbolo de que la vida continúa. De que hay que superar los momentos difíciles y seguir adelante», expresó hace unos meses. La vida continúa y no cabe duda de que Xandra Falcó es todo un ejemplo de coraje, arrojo y amor por los suyos. Le toca brindar por ello.