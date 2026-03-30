El viral vídeo de Enrique Iglesias jugando con su pequeño Romeo de tan solo tres meses

Enrique Iglesias siempre ha preferido mantener su vida privada en la más estricta intimidad. Tanto es así, que sus redes sociales están centradas casi exclusivamente en sus proyectos profesionales, sus giras y sus lanzamientos musicales. Sin embargo, cabe destacar que en contadas ocasiones, el artista se ha saltado esta norma no escrita para compartir pequeños detalles de su faceta personal, especialmente si se trata de sus hijos, de los que ha dejado más que claro que se siente muy orgulloso. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, ha sorprendido a sus casi 19 millones de seguidores de Instagram con un vídeo que no ha tardado en dar la vuelta al universo 2.0.

En él, el intérprete de Súbeme la radio aparece jugando con su hijo Romeo, el benjamín de la familia, en lo que parece ser el jardín de una vivienda —la cual se desconoce si es en la que vive el artista en Miami—. Enrique sujeta al pequeño de las manos mientras este logra mantenerse en pie durante unos segundos, esbozando tiernas sonrisas y dando la sensación de que, en cualquier momento, podría dar sus primeros pasos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Pero esto no es todo. Y es que la emotiva escena ha sido grabada por las hermanas mayores del pequeño Romeo, tal y como el propio cantante ha especificado en el post. «Directed by Lucy and Mary», escribía. Como no podía ser de otra manera, la publicación ha enternecido a los internautas, quienes no han dudado en escribir cariñosos comentarios. «Qué hermoso», «Es tan lindo», «Qué dulce vídeo, gracias por compartirlo», «Romeo es una belleza», «Me encanta, eres un amor», «Hermoso bebé y hermosa familia. Los admiro», «Eres un gran papá», «Qué adorable», expresaban algunos de ellos.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto y último hijo el pasado 17 de diciembre de 2025. En un principio, la pareja no reveló si se trataba de un niño o de una niña, así como tampoco compartió el nombre que habían elegido para el nuevo integrante de la familia. De hecho, no han querido desvelarlo hasta tres meses después, concretamente hasta el Día del Padre de este 2026, donde Anna publicó una fotografía en la que aparecían sus cuatro hijos y escribió el nombre de cada uno de ellos, dejando al descubierto que el pequeño se llamaba Romeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Con esta cariñosa escena, Enrique Iglesias deja más que claro que, en esta etapa de retiro parcial de los escenarios, su prioridad absoluta es su familia numerosa. Y es que, alejado de la música, el artista parece estar disfrutando al máximo de su faceta más personal, volcado en el crecimiento de sus hijos y en compartir momentos y recuerdos con ellos.