Anna Ferrer Padilla tiene una vida sentimental de lo más estable con Mario Cristobal, su actual pareja y al que conoce de toda la vida ya que forma parte, también, de su grupo de amigos. La única hija de Paz Padilla se dio a conocer en redes sociales debido a su faceta como influencer y, a día de hoy, acumula más de ochocientos mil seguidores. Aunque en un principio compartía contenido más enfocado a la moda o el lifestyle, lo cierto es que poco a poco comenzó a tener más confianza a la hora de hablar de su intimidad. Precisamente, entonces presentó a Iván Martín, su ya ex novio, con el que a día de hoy no tiene relación a pesar de que incluso vivieron juntos.

La vida actual de Iván Martín, el ex de Anna Ferrer Padilla

«Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida. Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan. Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremos», fue el comunicado de la creadora de contenido para anunciar su ruptura con Iván, con el que había dado el paso de convivir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Por su parte, el joven estuvo de lo más integrado en la familia de Anna y, de hecho, se llevaba de maravilla con su suegra. De hecho, Paz Padilla, en una entrevista con Bertín Osborne no dudó en piropear al novio de su hija, que fue una persona fundamental para ella tras la muerte de Antonio, su marido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iván (@ivssss_)

Desde su ruptura, Anna Ferrer no ha hecho alusión a su ex, como sí que ha sido al revés. Tras comenzar a salir con la influencer, Iván también empezó a aumentar en seguidores y, a día de hoy, tiene un total de 115 mil followers en su cuenta de Instagram, donde comparte su contenido como creador de contenidos -al trabajar como imagen de diferentes marcas-. Además, también compagina su profesión en redes con el cine ya que cuando estaba saliendo con la hija única de Paz, comenzó a formarse como actor. Una faceta a la que se dedica actualmente al tener un papel en Estrellarse La Serie.