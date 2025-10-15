Victoria López-Quesada, ahijada de Felipe VI, embarazada de su primer hijo

Buenas noticias para la familia de Borbón-Dos Sicilias. Su hija, Victoria López-Quesada, está esperando su primer hijo junto a Enrique Moreno de la Cova. Será el primer nieto para Cristina de Borbón-Dos Sicilas y su marido, Pedro López-Quesada, aunque no para los padres del novio. Cristina Ybarra y Enrique Moreno de la Cova padre tienen otra hija, Cristina, que es madre de familia numerosa.

Todavía no se conocen muchos detalles sobre esta feliz noticia. No se sabe si se trata de un niño o de una niña, pero sí que se tiene constancia de que el nacimiento está previsto para el próximo mes de marzo. Sin duda, una gran alegría para toda la familia y, en especial, para el matrimonio.

Victoria López-Quesada el día de su boda. (Foto: Gtres)

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova celebraron su enlace el 31 de agosto de 2024 en la finca Soto de Mozanaque, ubicada en la localidad madrileña de Algete y propiedad del duque de Albuquerque. Una celebración a la que asistieron miembros de la aristocracia y de la familia del Rey. El propio Felipe VI, padrino de la novia, acudió junto a la infanta Cristina. La Reina Letizia fue una de las grandes ausentes a la celebración. Tampoco estuvieron la princesa Leonor ni la infanta Sofía, pero sí la Reina Sofía y la infanta Elena. Hasta 400 personas se dieron cita en el enlace.

Victoria López-Quesada con su marido en Madrid. (Foto: Gtres)

La novia eligió para esta ocasión un precioso y minimalista diseño de Lorenzo Caprile con escote barco, mangas largas de gasa y una banda de flores bordadas en la parte superior. El velo que llevó había pertenecido a su bisabuela, Alicia de Borbón-Parma. Victoria lució una tiara de botones de diamantes con una flor de lis en el centro, así como unos pendientes de diamantes y perlas.

El Rey Felipe y la infanta Cristina a su llegada a la boda de Victoria López-Quesada. (Foto: Gtres)

Ha sido la revista ¡Hola! la que ha confirmado la noticia del embarazo de la ahijada del Rey Felipe VI. Según fuentes cercanas a la familia, tanto Victoria como su entorno están encantados con la noticia y el embarazo está yendo muy bien. Un embarazo que se ha conocido poco más de mes y medio después de que la pareja haya celebrado su primer aniversario de boda.

Una relación más allá de lo familiar

Además de los lazos familiares del Rey Felipe con la madre de Victoria López-Quesada -son primos-, lo cierto es que el monarca también mantiene una relación muy especial con Pedro López-Quesada, con quien es habitual que comparta algunos planes y escapadas de ocio, sobre todo, a esquiar. Además, hay que recordar que para el Rey Juan Carlos el padre de Cristina de Borbón-Dos Sicilias era como un hermano. De hecho, tan estrecho era su vínculo que incluso le otorgó el título de infante. Fue en el año 1994 y a través de un Real Decreto en el que se le reconocía como infante de gracia por su condición de representante de una línea dinástica históricamente vinculada a la Corona española. Este título estaba acompañado de los honores y el tratamiento de alteza real.