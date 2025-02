Victoria Federica responde a las palabras de Belén Esteban: "Tienen que venir con respeto"

Belén Esteban y Victoria Federica han trabajado juntas para promocionar la nueva colección de Nude Project, una firma creada por Bruno Casanovas por Álex Benlloch que tiene mucho éxito en nuestro país. Nadie había visto venir esta colaboración y ha sido todo un éxito, sobre todo porque la sobrina del Rey está de plena actualidad a raíz de su salto a televisión. Está participando en El Desafío y poco a poco se va mostrando más natural delante de las cámaras.

Victoria Federica le dio una entrevista a Bruno Casanovas en su pódcast, que lleva el mismo nombre que la marca de moda. En un momento dado, Belén Esteban intervino a través de una llamada y le dedicó unas palabras a la joven influencer: «Tú eres muy natural, lo que pasa que yo te voy a dar un consejo. No te lo tomes a mal. A ver, la prensa es muy pesada, muy pesada. Yo trabajo en esto y somos muy pesados. Mi consejo, si son preguntas de la familia, no contestes. Negativo. ¿Qué te parece mi consejo?».

Belén Esteban en el programa ‘Ni que fuéramos’. (Foto. Canal Quickie)

La prima de la princesa Leonor ha recibido con los brazos abiertos las instrucciones de Belén Esteban, aunque ha hecho un matiz importante. «Me parece consejazo, pero ellos también tienen que venir con respeto, que si no…». De esta forma ha dado a entender que, siempre que los reporteros se acerquen a ella con cariño, les atenderá. De hecho, después de esta declaración de intenciones se ha mostrado más amable con la prensa durante su última aparición.

Nude Project se ha convertido en la nueva ilusión profesional de Victoria Federica. A pesar de que está probando suerte en la pequeña pantalla, no ha dado de lado su labor como influencer, de ahí que haya aceptado trabajar junto a Belén Esteban.

Victoria Federica y Belén Esteban

Belén Esteban y Victoria Federica. (Foto: Nude Project)

Belén Esteban puede comprender a Victoria Federica, pues su vida privada también ha despertado el interés del público en muchos momentos. Aparentemente son dos perfiles que no tienen nada que ver: mientras la sobrina de Felipe VI es tímida, al ex de Jesulín de Ubrique ha protagonizado muchas entrevistas, programas y concursos de Telecinco.

Sin embargo, los creadores de Nude Project han desvelado que, desde el primer momento, tuvieron claro que juntarlas iba a ser un éxito. «Nos hacía mucha ilusión juntar a dos personajes icónicos dispuestos a reírse de ellas mismas y lanzar al mundo ese mensaje irreverente, fresco, joven y rompedor», comentan en Vanity Fair.

El cambio de Victoria Federica

Tanto Victoria Federica como sus amigos han aclarado en alguna ocasión que es una chica tímida, por eso no quiere contestar a ninguna pregunta y su actitud con los reporteros es distante. Sin embargo, cada vez participa más en la crónica social, por eso su comportamiento ha evolucionado.

Victoria Federica. promocionando ‘El Desafío’. (Foto: Gtres)

Según le ha contado a Bruno Casanovas, lo que más le molesta es que sus detractores se inventen cosas de ella, por eso ha decidido mantenerse al margen de ciertos comentarios. «No leo lo que se dice de mí. Pero te puedo decir que he tenido tres novios y los empiezo a contar desde los 18 años (…) No bebo, no me he drogado y ya no fumo. Antes fumaba, pero ya lo he dejado. Mis padres se acabaron enterando de que fumaba. No me acuerdo cómo, pero lo hicieron».

En el programa Ni que fuéramos han asegurado que la creadora de contenido, aunque no le guste beber, es asidua a la calle Ponzano de Madrid, una zona conocida por sus bares y por su buen ambiente.