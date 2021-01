Victoria Federica en el punto de mira tras saltarse las nuevas restricciones

Una vez más, Victoria Federica se salta las restricciones. Desde que el país se vio obligado a tomar medidas para frenar la expansión del virus, la hija de la infanta Elena ha sido reincidente en saltarse algunas de las normas. Sin embargo, no ha quedado muy claro todavía si cuando el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo, tanto ella como su hermano Froilán se saltaron la norma de desplazarse a segundas residencias, pues Victoria se trasladó hasta Jaén donde pasó el confinamiento con amigos y su pareja, Jorge Bárcenas. Ahora, la joven parece que ha vuelto a cometer una ilegalidad, tal y como ha podido destapar ‘Socialité’.

María Patiño daba paso a su compañera para dar a conocer uno de los últimos planes de la nieta del rey don Juan Carlos. Resulta que, a través de sus stories de Instagram se han filtrado una serie de vídeos en los que se pueden ver que tanto ella como Jorge Bárcenas y 3 amigos más, disfrutan de una agradable velada viendo el último debate de ‘La isla de las tentaciones’.

De esta manera, se descubre que Victoria Federica ha vuelto a incumplir las normas, ya que no pueden estar en un mismo domicilio personas que no son convivientes y más tarde de las 22:00 de la noche. Medidas que ya llevan en vigor una semana al haber aumentado el número de contagios y fallecidos en los últimos días como consecuencia de la tercera ola.

Todos juntos, cenando pizza y sin mascarillas. Así vieron el grupo de amigos de Victoria Federica y ella la nueva entrega del formato que ha sido todo un éxito desde su primera edición. Sin embargo, este tipo de comportamientos en la hermana de Froilán de Marichalar no son nada nuevos porque ya ha habido otras ocasiones en las que se ha saltado las normas que tienen que llevar a cabo todos los ciudadanos.

Una de las veces, y tal y como informó ‘Europa Press’, la sobrina del rey Felipe VI fue vista charlando con un amigo a las puertas de un restaurante en Madrid, muy pegados y sin mascarillas. Una actitud que se repitió unos días después a las puertas de The College for International Studies (CIS), donde estudia ADE. En aquella ocasión no dudó en mostrar su cariño a varios compañeros a los que abrazó y besó, rompiendo una vez más la distancia de seguridad.

Durante una fiesta en el barrio de Salamanca -Madrid- que tuvo lugar a mediados de octubre, también se pudo ver a Victoria Federica disfrutando de un plan en el que tampocó hizo uso de la mascarilla ni de la distancia de seguridad. De esta manera, se confirma que la hija de Jaime de Marichalar no está muy concienciada con la pandemia que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo, además de dejar una fuerte brecha económica.

Aunque eso no es todo porque a principios de año, su hermano se saltó el toque de queda, que por aquel entonces era a las 00:00 horas -ahora a las 22:00 horas-. Según informó ‘Chance’, el joven abandonó un restaurante pasada esa hora, desafiando así a la normativa impuesta desde hace unos meses en la cual se expecifica que no se puede estar en la vía pública desde esa hora hasta las 6 de la mañana.