Gonzalo Caballero sigue adelante con su vida, después de su sonado romance con Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, y la sorprendente ruptura que hizo pública durante una entrevista concedida tras la grave cornada sufrida hace ya un año. Sin embargo, y aunque el diestro ha rehecho su vida junto a la joven estudiante de empresariales Julieta Hernánez, Gonzalo guarda buen recuerdo de su expareja y de la historia de amor que vivieron juntos y así lo ha vuelto a demostrar.

Solidario como siempre, Gonzalo Caballero acudió, el pasado viernes, a la presentación del videoclip “Alegría de vivir”, organizada por Enrique Heredia y Richy Castellanos a beneficio de la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación Cruz Roja. Durante el evento, el torero, que se mostró muy volcado con iniciativas solidarias: “Creo que es el momento de ayudarnos entre todos, colaborar en lo que esté en nuestras manos porque un poquito que hagamos todos hace mucho. Pienso que es el momento de ayudar”, aseguraba a los medios congregados en el acto. También expresó haber experimentado una cierta mejoría en su estado de salud y anunció su vuelta a los ruedos para el próximo mes de marzo: “Me operaron otra vez y de esa operación he quedado muy bien. Tengo ahí otro pequeño problema que lo estoy tratando con mi fisioterapeuta y bueno, ya me encuentro muy bien, ya me he probado en el campo y para marzo o abril creo que voy a reaparecer”. Gonzalo no dudo en explicar cómo ve en estos momentos la realidad dentro del mundo del toro. Un sector muy castigado por la pandemia: “Como todos los espectáculos, un poco como el fútbol, dependemos de la vacuna y ojalá llegue y podamos volver a la normalidad”.

Discreto ante la polémica que envuelve a Victoria Federica, el diestro aseguró considerarlo “un tema delicado”, además de reconocer que nadie merece un trato como el que recibió su expareja: “Es un tema que es muy delicado y no quiero entrar. La verdad que nadie merece esas cosas y como te digo, es un tema muy delicado” y aprovechaba la ocasión para mandar todo su apoyo a la Casa Real: “Mandar todo mi apoyo a la Casa Real en estos momentos tan difíciles, que creo que lo que han hecho por nuestro país, todos tendríamos que estar muy agradecidos.”

De la misma manera, Gonzalo optó por no opinar ante los asuntos sentimentales de Enrique Ponce, aunque sí le definió como “un grandísimo torero”: “Del maestro te puedo hablar como torero, que es un grandísimo torero, pero es que no estoy al tanto de nada. Estoy en el campo entrenando y no conozco esa relación. Es un grandioso torero y de esos temas no sé”.

El diestro, muy cambiado en su actitud con la prensa, aseguró encontrarse en un momento muy bueno de su vida algo que, como ha confirmado, se ha notado también en su perfil público: “Estoy más tranquilo. Cuando pasan cosas como estas te tomas la vida de otra manera y bueno, también os inventáis menos cosas de mí, entonces estoy más agradecido”. De este modo, el diestro confirmó estar atravesando uno de los mejores momentos de su vida: “Estoy muy muy bien, muy feliz con mi familia, con los míos y con mi novia, la verdad que muy contento”.

Positivo y mirando hacia adelante. Caballero no dudo en despedirse de los medios lanzando un mensaje de positivismo de cara al futuro: “ Hay que seguir sí, respetando las normas, pero está claro que hay que salir adelante y es muy importante transmitir alegría y ojalá que con la vacuna se solucione todo y sobre todo que muera el menor número de personas”.