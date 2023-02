El movimiento con el que Victoria Federica confirma su vínculo especial con Roca Rey

El primer día de febrero ha sido la ocasión perfecta para que el mundo taurino se vista de gala. Ha sido durante esta misma tarde cuando ha tenido lugar la gala de San Isidro 2023. Un evento que se ha celebrado en la plaza de toros de Las Ventas y que ha reunido a algunos de los rostros más emblemáticos de este ámbito y a otros que se sienten atraídos por la esfera en cuestión, aprovechando además los organizadores para otorgar una serie de galardones que han traído alguna que otra sorpresa consigo.

Como gran aficionada al mundo del toro, Victoria Federica no ha querido perderse esta velada, siendo además premiada como figura relacionada con la juventud y la tauromaquia. Una recompensa que ha recogido ataviada con sus mejores galas y presumiendo de su exquisito gusto estilístico al decantarse por un look al más puro estilo torero compuesto por una chaquetilla corta y rígida en color negro con detalles en beige que ha combinado con un pantalón de corte campero a tono, unos mocasines que dejan entrever que la joven está al tanto de las tendencias de cada temporada y un bolso tipo Saddle de Dior que pone el broche de oro a un estilismo de lo más acertado.

No obstante, cabe destacar que el protagonismo de la hija de la Infanta Elena no solo ha estado marcado por el momento en el que ha recogido su galardón, sino también porque ha llevado a cabo un movimiento con el que ha dejado entrever que guarda una estrecha relación amistosa con Roca Rey. Y es que, el torero no ha podido acudir a la gala en la que iba a ser premiado como figura de la temporada, motivo por el que la sobrina del Rey Felipe se ha levantado de su asiento y no ha dudado en recoger el trofeo del diestro con el mayor de los orgullos. Una manera de demostrar que quizá en otro momento ambos se reencuentren en una ocasión dotada de mayor privacidad en la que la influencer le haga entrega del galardón que no ha podido recoger por sí mismo por motivos profesionales.

Aunque todas las miradas estaban puestas en este evento y especialmente en la que iba a ser una nueva coincidencia frente a las cámaras de Victoria Federica y Roca Rey, finalmente los dos protagonistas no han podido verse las caras de nuevo, razón por la que continúa siendo toda una incógnita la idea de que su amistad quizá haya evolucionado hasta el punto de convertirse en algo más. Algo que ha sonado con fuerza durante los últimos meses, en los que la hermana de Froilán y el de Lima no han tenido reparo en hacer pública la gran complicidad que les une, aprovechando incluso este último para brindar toros a la joven en algunas de sus faenas más señaladas.