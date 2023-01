La vida sentimental de la infanta Elena ha vuelto a cobrar protagonismo después de las palabras de Cayetano Martínez de Irujo en Viajando con Chester. El duque de Arjona y conde de Salvatierra se expresó abiertamente sobre el idilio que mantuvo hace tiempo con la hija de Juan Carlos I: «En tres meses me di cuenta de que no estaba preparado para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor. No me veía ahí. Fue difícil salir, pero tuve la fuerza para decir esto no es lo mío, para nada era lo que buscaba ni quería».

La relación sentimental entre el jinete y la infanta tuvo a la hípica como nexo y afición común. Tal y como ha contado él en varias ocasiones, estuvieron saliendo durante tres meses en los ochenta. Pero no fue ni mucho el menos el primero.

Hubo un gran amor en la vida de la hermana de Felipe VI. Ocurrió a principios de los 80 y nos referimos a Luis Astolfi. De hecho, dicen sus más allegados que siempre fue y será el gran amor de su vida. Al igual que con Cayetano, les unía una fuerte pasión por el mundo ecuestre. Tuvieron un romance que duró dos años ya que el jinete no pudo aguantar la notoriedad pública que conlleva estar saliendo con una hija de reyes. Con el tiempo mantuvieron una gran relación de amistad.

El siguiente en la lista respondía al nombre de Jorge de Habsburgo. Intimaron durante la estancia de Elena en París. Él es el segundo hijo del archiduque Otto de Habasburgo, heredero de los derechos dinásticos de Austria-Hungría, y actualmente está casado con la duquesa Eilika de Oldemburgo. Lo suyo no prosperó más allá de unas cuantas citas.

Tampoco se ha librado de la rumorología. A finales de los 80 fue vinculada con el arquitecto malagueño Alfredo Santos Galera, con quien estuvo saliendo durante casi dos años. Un año después de divorciarse de Jaime, se apuntó a una relación con el jinete Felipe Zuleta, que ejercía como su entrenador.

Del mismo modo, fue relacionada con su gran amigo Alfredo Fernández-Durán, así como con Carlos Ruiz de Velasco, monitor de esquí de Froilán y Victoria, con quien le hicieron unas fotos dándose un beso que resulto quedar en nada.

El amor de la infanta Elena: llega a su vida Marichalar

La infanta Elena y Jaime de Marichalar se conocieron en 1997, cuando ambos participaban en un curso de literatura francesa en París. Dos años más tarde, volvieron a coincidir en un viaje a la India y Nepal que disparó toda clase de rumores. Desde Zarzuela se admitió la amistad pero de primeras no se habló de romance. Poco duró la negativa puesto que al tiempo anunciaban por todo lo alto la boda que les llevaría al altar el 18 de marzo de 1995, en una abarrotada catedral de Sevilla.

El 13 de noviembre de 2007 se anunció el fin del amor entre Jaime de Marichalar y Elena de Borbón: «Zarzuela anuncia el cese temporal de la convivencia de los duques de Lugo», decía un comunicado emitido por Casa Real en el que se implementó la expresión «cese temporal de la convivencia» hasta ponerla de moda. De hecho, hoy en día se sigue usando para referirse a momentos en los que una pareja decide darse un tiempo. Sea como fuere, el conocido como CTC no fue temporal sino definitivo. Hasta la fecha, la infanta Elena no ha vuelto a compartir su vida con ningún hombre.