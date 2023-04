Las redes valoran la mutación física de Victoria Federica

Victoria Federica se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la red y un gran reclamo para marcas de moda y belleza. Con más de 235 mil seguidores en Instagram, la influencer ha encontrado el trabajo al que se quiere dedicar, aunque su madre no esté de acuerdo con su decisión. Y, ajena a todas las polémicas que rodean su vida, ha optado por pasar una Semana Santa en México, alejada de su familia y con la compañía de su mejor amiga, Rocío Laffon.

Mientras la infanta Elena está de visita en Abu Dabi, Froilán rehace su vida y don Juan Carlos regresa a Sanjenjo, la hija de Jaime de Marichalar ha decidido que México era el mejor sitio para descansar y alejarse del foco mediático en el que ha estado tan presente los últimos meses. Playas paradisíacas, un hotel de lujo y conduciendo un buggy -que ha vuelto a sacar a la luz su última infracción al volante-, así está disfrutando de estos días de desconexión. Días en los que está compartiendo todo por las redes sociales, mostrando un aspecto físico que ha dado mucho de qué hablar.

No es ningún secreto que los retoques estéticos están a la orden del día, tanto que se han convertido hasta en tendencia, eso sí, para aquellos que se lo pueden permitir. Y, como buena influencer que trabaja con su aspecto físico, Victoria Federica también los ha querido experimentar. Y en su último viaje son más que notables. Así lo ha comentado Javier Hoyos en Tiktok, con un vídeo recopilatorio de imágenes que no ha tardado en llenarse de comentarios y likes. «Me ha costado reconocerla y es que, honestamente, no parece la misa persona», ha comenzado relatando.

Pero comparando las fotos de archivo con las que ella ha ido compartiendo, hay algunos aspectos físicos que se podría haber modificado gracias a la medicina estética. En primer lugar, y el más notable, los labios. La sobrina de Felipe VI habría recurrido al ácido hialurónico para aumentar el tamaño de sus labios, aunque especialmente el inferior. Un retoque que parte de los 400 euros y que puede llegar a durar hasta seis meses.

En segundo lugar, Vic también se podría haber hecho una marcación mandibular, que consiste en modificar la forma de la mandíbula a través de pequeñas infiltraciones con el objetivo de conseguir un rostro más definido y una apariencia no solo más armoniosa, sino también más juvenil. Y, en tercer lugar, tal y como ha comentado Javier Hoyos, la nieta de don Juan Carlos podría haberse hecho un levantamiento de cejas, una de las consultas más realizadas. Este último retoque se puede hacer de distintas formas: con depilación, microblading, ácido hialurónico, hilos tensores o cirujía. Probablemente la influencer haya recurrido a la segunda opción, aunque el microblading tampoco se descarta, pues hace unos meses lució en la MBFWM un laminado de cejas de lo más en tendencia. Sea como fuere, lo que está claro es que el aspecto físico de Victoria Federica se ha modificado, y no solo por la edad y la salida de la juventud.