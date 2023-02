Victoria Federica, fuera del casting de ‘El Desafío’ por imposición familiar

En su recién estrenado camino como influencer, Victoria Federica no parece estar dispuesta a tocar techo. Fue a finales del pasado 2021 cuando la hija de la Infanta Elena decidió hacer públicas sus redes sociales y adoptar en ellas un perfil al más puro estilo María Pombo o María García de Jaime, aunque eso sí, más centrada en lo que a la moda se refiere. Sin embargo, no habría sido hasta ahora cuando la sobrina del Rey Felipe habría optado por dar un giro de 180 grados a su hermética imagen para apostar por la televisión, algo que no habrían visto del todo bien algunos de sus familiares más cercanos.

Hace tan solo unas horas, se daba a conocer una información que apuntaba a que la hermana de Froilán de Marichalar estaría inmersa en las negociaciones pertinentes para participar en la próxima edición de El Desafío, uno de los programas más extremos de Antena 3 por el que ya han pasado rostros de la talla de la ex de Álvaro Morata o Laura Escanes, entre otros. Una sorpresa que haría que la figura de Victoria Federica adoptara una postura mucho más cercana con sus seguidores y con los espectadores y que, sin embargo, no parece que vaya a tener el final esperado.

Ante esta información de Teleaudiencias, LOOK ha tenido oportunidad de ponerse en contacto con fuentes de toda solvencia que han desvelado que, aunque los deseos de Victoria Federica por participar en El Desafío eran claros, finalmente no podrá hacerlo, ya que algunos de sus allegados se habrían puesto en contra de la toma de esta decisión. Este es el caso de Juan Carlos I, que, cuando su nieta le comunicaba el paso al frente a nivel mediático que estaba dispuesta a dar, se oponía de manera rotunda, dejando entrever que, aún estando totalmente alejado de España, uno de sus principales cometidos sigue siendo el de intentar que nada pueda interferir en el futuro de la Corona, ni mucho menos algo que tenga que ver con algún miembro de la Familia del Rey. Es por ello que, ante esta tajante respuesta, es muy probable que Victoria Federica siga centrándose en la creación de contenido a través de su cuenta de Instagram, acudiendo a algunos de los front row de las pasarelas más destacadas del planeta para ir creciendo en el ámbito de la moda.

No resulta en absoluto extraño este movimiento por parte del Rey emérito, sobre todo teniendo en cuenta que hace tan solo unos días, Froilán de Marichalar ponía rumbo a Abu Dabi, dejando atrás su tierra natal de manera temporal dados los continuos escándalos que ha protagonizado con las salidas nocturnas como principales protagonistas. Es por ello que, muchos han sido los rumores que han apuntado a que tanto la Infanta Elena como Juan Carlos I habrían creído oportuna la marcha del joven de España hasta nueva orden, teniendo éste oportunidad de avanzar profesionalmente en una importante petrolífera de los Emiratos Árabes, según confirmaban en Fiesta.