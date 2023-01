Lady Gaga y María Pombo: unidas por la moda ‘made in Spain’

La moda española está a la orden del día, por lo que no resulta en absoluto extraño que cada vez sean más las celebrities que se rinden ante sus muchos encantos. El estilo con sello español está siendo un gran reclamo para rostros conocidos a nivel internacional de la talla de Kendall Jenner, Lady Gaga o Rosalía, y otros más reconocidos dentro de nuestras fronteras como el de María Pombo, Marta Lozano o Georgina Amorós, lo que demuestra que, personas con gustos estilísticos totalmente distintos, en algún que otro momento de sus respectivas vidas se han decantado por prendas bastante similares con un denominador común made in Spain.

Pero, ¿cuál es la firma ante la que se han rendido famosas de ese calibre? Esta no es otra que Juan Vidal, la marca homónima del diseñador alicantino que ya es toda una referencia a la hora de buscar el look perfecto en las ocasiones más especiales. Es por ello que influencers, cantantes, modelos y actrices no han querido dejar pasar la oportunidad de lucir sus diseños de cabeza a pies para ser las reinas de las respectivas fiestas a las que han estado invitadas a lo largo de los últimos meses, haciendo así que Juan Vidal sea una de las firmas españolas más deseadas a precios bastante asequibles, y no es para menos.

Si algo prima en esta marca es el optimismo radical, rebelde y valiente en tiempos de incertidumbre, vinculando cada prenda de ropa que sale a la luz de su colección con un estado emocional atractivo además de diversión que aparece reflejada en todas y cada una de las numerosas opciones textiles que ofrece, enseñándonos a disfrutar de la ropa de una manera mucho más desenfadada y seductora, ya que la forma de llevar un vestido puede hacer que compartas un mensaje mucho más poderoso aún que solo por el simple hecho de lucirlo sobre la figura.

El objetivo de Juan Vidal con todas y cada una de las prendas que conforman su marca es el de trasladar autoestima y confianza a quienes las usan, independientemente del estilo del que suelan hacer uso en su día a día para dar paso a una nueva identidad con la feminidad y la belleza como punto de partida, dejando atrás otros conceptos como el de la edad para ceñirse al entorno contemporáneo de la seducción.

Todos estos valores están plasmados en la cápsula bautizada como Dream, en la que Juan Vidal mantiene un carácter atemporal centrado en el color azul Bovary que probablemente encantará a Marta Lozano sobre todo teniendo en cuenta las tonalidades de su marca, Glowfilter. Pero más allá del color, lo especial de esta colección es que ha sido producida en España de manera completamente sostenible para dar luz a diseños de lo más exitosos como un nuevo vestido icono que cuenta con un lazo oversize en el pecho que ya es seña de identidad por excelencia de la marca.