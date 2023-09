Victoria Federica, ‘deslumbrada’ en la MBFWM con un indescriptible look

No es ningún secreto que Victoria Federica se ha convertido en uno de los rostros conocidos más buscados de nuestro país. Ha conseguido consolidarse como influencer, modelo y un icono de estilo. Pese a ser muy hermética con su vida privada, compartir apenas detalles de su faceta profesional y esquivar a la prensa siempre que la ocasión se lo permite, la hija de la infanta Elena sigue causando sensación. Las cámaras van detrás de ella a donde sea, y esta vez no iba a ser menos.

Victoria Federica en la MBFWM / Gtres

La hermana de Froilán ha reaparecido en la MBFWM, concretamente como invitada al desfile de Ynés Suelves, diseñadora que ha conseguido colarse en el armario de la jet set nacional. Lo ha hecho acaparando todos los flashes, guardando silencio y, como no, acompañada de sus dos grandes amigos: María G. de Jaime y Tomás Páramo. La influencer ha llegado ‘escoltada’ por el equipo que forma la organización del evento, sin éxito alguno. Pese a sus intentos de pasar desapercibida, siempre causa sensación y, por consiguiente, se convierte en el centro de los micrófonos. Eso sí, nunca accede a dar declaraciones más allá de dar las gracias a los profesionales y pedir espacio. «No voy a decir nada, lo siento mucho», ha respondido a la pregunta del vínculo entre su hermano y Daniel Sancho. Además, Victoria Federica ha pedido a los medios si podían alejarse un poco porque le estaban deslumbrando con los focos.

Victoria Federica, María G de Jaime y Tomás Páramo en la MBFWM / Gtres

Pero no ha llamado la atención su trato con los medios de comunicación, ya que es habitual que la sobrina del Rey no conteste a ninguna de sus cuestiones. Aunque cabe destacar que ha experimentado un notable cambio de actitud con la prensa, a quien responde con total amabilidad y pide por favor que no le pregunten.

Victoria Federica, María G de Jaime y Tomás Páramo en la MBFWM / Gtres

Lo que más ha destacado ha sido su look, un estilismo nada aplaudido en la red. Para la ocasión se ha enfundado en un chaleco de piel con cuello solapa, bolsillos y cinturón con una lazada como pieza clave. Un indescriptible look que en la red ha sido de lo más criticado, ya que lo ha combinado con unos pantalones anchos en color marrón con una raya negra a los lados. Si bien es cierto que el chaleco va a ser una de las prendas en tendencia esta temporada, parece que Victoria Federica no ha sabido sacarle partido.

Victoria Federica en la MBFWM / Gtres

Para completar el outfit ha escogido unos pendientes largos dorados y un maquillaje sutil que también ha sido cuestionado. Mientras las cejas laminadas es una técnica que le sienta de maravilla, hay que opina que con el pelo tan oscuro unos labios marrones intensos con subtono morado no es la mejor elección. Eso sí, sea como fuere, lo que está claro es que la sobrina de don Juan Carlos siempre copa titulares.