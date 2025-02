Victoria Beckham convierte el vestido de la Reina Letizia en diseño de novia frente a Carlos III

Victoria Beckham se ha encontrado cara a cara con Carlos III con motivo de la cena de gala que los reyes ingleses han organizado en su residencia campestre de Highgrove House.

El motivo de esta cumbre de personalidades ha sido celebrar y fortalecer los lazos entre Reino Unido e Italia. Para la ocasión, el monarca y su esposa organizaron un evento que combinó la alta gastronomía italiana haciendo especial hincapié en el compromiso de Carlos de Inglaterra con la sostenibilidad no solo en cuestiones gastronómicas sino también con la moda como nexo de ambas naciones en los previos a la próxima visita de Sus Majestades a Italia, prevista para el próximo mes de abril.

David y Victoria Beckham en Highgrove House. (Foto: Gtres)

Junto con personalidades y diplomáticos de ambas naciones se encontraban artistas de renombre como la diseñadora Donatella Versace y la actriz Hellen Mirren, quienes compartieron confidencias y mantel con David y Victoria Beckham, también agasajados en el acto.

Como era de esperar, el encuentro entre el matrimonio y Su Majestad ha sido muy comentado por los medios internacionales dada la buena sintonía que existe entre ambos (sólo puesta en duda debido a la amistad que existía con los duques de Sussex, diluida ahora en pro del acercamiento de los Beckham con los príncipes de Gales y los reyes de Inglaterra).

David y Victoria Beckham en Highgrove House. (Foto: Gtres)

Más allá de la conexión entre todos ellos ha llamado la atención la elección de estilo de la diseñadora británica para la ocasión. Victoria escogió el vestido Bella, un elegante diseño largo satinado en color blanco con manga corta y detalle drapeado en la parte de la cintura de su firma. Lo curioso de la pieza escogida por la esposa de David Beckham es que se trata del mismo diseño (reformado) que ya lució la Reina Letizia en la recepción previa a la coronación del rey Carlos.

La versión Reina Letizia

La reina Letizia durante una recepción en Londres. (Foto: Gtres)

En su día, doña Letizia escogió la versión en largo midi y color verde pistacho y se convirtió, como era de esperar, en una de las invitadas más elegantes según la crítica de estilo. Éste ha sido sin duda uno de los vestidos más aplaudidos de la pasada colección de la ex Spice Girl quien, conocedora del importante influjo de la Reina de España a nivel mundial en lo referente a su estilo, no dudó en alabar su figura y calificarla como su «musa definitiva».

También dejó claro lo que supuso para ella que la mujer del Rey Felipe escogiera uno de sus diseños para tan importante día: «Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido».

Tras estas declaraciones, Beckham presentó una colección cápsula para la firma catalana y low cost Mango, de la que la Reina es clienta asidua. Un nuevo vínculo que hoy culmina con el guiño a doña Letizia, por parte de la modista , en el encuentro con el monarca de su país. ¿Quién lo lleva mejor?