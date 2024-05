La cartera de mujeres royals que ha vestido Victoria Beckham

Más allá de su comentado matrimonio con el ex futbolista David Beckham y de su participación en el grupo musical Spice Girls, Victoria Beckham también ha acaparado la atención mediática, en más de una ocasión, por su exitosa carrera como diseñadora de moda. La británica se ha convertido en un verdadero icono de glamour y sofisticación que he llegado a cautivar a rostros muy conocidos y emblemáticos a nivel mundial. Su primera línea de moda se presentó en 2008 en la Semana de la Moda de Nueva York y, desde entonces, sus prendas no han dejado de entrar en lo armarios más VIP (e incluso de palacio) del momento.

Sin ir más lejos, la Reina Letizia confió en uno de sus diseños para lucirlo en uno de los eventos más importantes de la historia de la monarquía europea: la coronación del rey Carlos III. Lo hizo durante la recepción previa del acto, donde lució un vestido en verde manzana con la cintura drapeada y un tejido satinado que estaba confeccionado por la mencionada. Se trata de un diseño que está a disposición de los clientes de la firma en una gran variedad de colores, los cuales aumentan y cambian en función de la época estacional.

La Reina Letizia duran durante la recepción previa a la coronación de Carlos IIII. (Foto;:

Después de trascender las imágenes de la madre de la heredera al trono con uno de sus diseños, Victoria Beckham se mostró muy orgullosa de lo que había conseguido: «Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Es mi musa definitiva», aseguraba durante una entrevista concedida a la revista Vogue.

Así, la esposa del Monarca dejó al descubierto las virtudes de este vestido bautizado como ‘comodín’ por muchos expertos. Aunque lo cierto es que no es la única que ha se ha lanzado a enfundarse en alguna pieza creada por Victoria Beckham, algo que ella misma, en el medio citado líneas más arriba, define como «increíble». Siguiendo la línea royal, Máxima de Holanda también ha optado por un diseño de la mencionada delante de las cámaras.

Fue en 2021 cuando la reina de los Países Bajos escogió un vestido de la marca con motivo de la celebración de los ensayos de la segunda semifinal de Eurovisión. Se trataba de una look formado por un vestido morado de manga larga y tipo midi que cuenta con un pequeño detalle en el centro en forma de cruz. Según varios medios, el precio asciende hasta los 1.500 euros, aunque lo cierto es que de una temporada pasada.

Koningin Máxima onthult in een speeltuin in Rotterdam een interactief muzikaal speeltoestel en bezoekt met schoolkinderen de generale repetitie van het Eurovisie Songfestival. Zij brengt het bezoek als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas. https://t.co/xwesUjOUtv pic.twitter.com/rLbxMMBzLC — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) May 20, 2021

Kate Middleton es otro miembro de la realeza que ha posado frente a los medios con uno de los diseños de Victoria Beckham. En su caso, la princesa de Gales consideró la presentación del proyecto Shaping Us la mejor ocasión para hacerlo, y lució un vestido mini entallado en la cintura de color crema, manga larga y cuello redondo.

Kate Middleton en la presentación de un proyecto. (Foto: Gtres)l

Estos nombres de celebrities son solo algunos de los que se han decantado en algún momento por un diseño de Victoria Beckham. No obstante, fuera de las líneas royals hay otros muchos que también han llamado a la atención como Jennifer López, Jennifer Nettles,, Eva Lonfgorida, Cameron Díaz o Blake Lively, entre otros.