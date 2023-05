Tamara Falcó ya está en capilla. El próximo 8 de julio, la marquesa de Griñón se dará el «si, quiero» con Íñigo Onieva en una ceremonia que promete ser el evento social del año en España. El pasado fin de semana, sin embargo, también fue de celebración. Tamara ‘Superestar’ reunió a un grupo de amigas y pusieron rumbo a Lisboa para despedir su soltería. Gracias a la revista Diez Minutos pudimos saber que el paso por Fátima fue obligado. La hija de Isabel Preysler quiso encomendar le su matrimonio a la virgen. No obstante, también hubo lugar para la diversión y el «despendole», tal como contó la protagonista el jueves en El Hormiguero. Su adiós a la soltería mas pareció una comedia disparatada cuyo título podría ser «Una loca despedida de soltera: del santuario al restaurante porno». En esto último mucho tiene que ver el Palacio do Grilo, el restaurante más cool de Lisboa en la actualidad. En LOOK te contamos todos los detalles hasta ahora desconocidos.

Palacio do Grilo es un espacio polifacético que aúna buena comida, buena música y entretenimiento ‘X’. Es un restaurante para adultos frecuentado por la beautiful people de la capital lusitana. Hasta hace unos años era la casa de la familia Lafoes, una de las estirpes más aristocráticas de Portugal. Ahora se ha reconvertido en un local de ocio que tanto te sirven una copa como a un hombre desnudo (literal). El plato fuerte -nunca mejor dicho- son las performances de los camareros. Muchos de los trabajadores de palacio no pertenecen al mundo de la restauración sino al del teatro. Por eso, a veces mientras los comensales degustan un delicioso rodaballo, el metre aparece de repente completamente desnudo. Otras veces, provocan incluso interacción con los clientes. Simulación de sexo en vivo, fregonas y escobas con apariencias fálicas, nudismo explícito y performance cercanas al sadomasoquismo y al bondage: todo cabe dentro del restaurante no apto para mojigatas.

Tamara es detentora de una personalidad única y destornillante. Más allá de la imagen que proyecta, hay una Tamara mucho más pícara de la que conocemos. Una chica de su tiempo que no se detiene ni se inmuta ante nada. No obstante, según ha podido saber este digital, la aristócrata desconocía por completo a donde iba: «Fue idea de sus amigas. Al principio iban a ir casi unas 30, pero no es tan fácil movilizar a tanta gente. Al final fue lo que Tamara llama «el núcleo duro», ese grupo de amigas que tanto se unen para tomar una copa de champán como para rezar el rosario. Ellas si sabían que el restaurante tenia su parte «picantona», pero no se esperaban tanto». Alguien que la conoce mucho desvela a LOOK que «le hizo gracia pero el shock inicial de ver a gente desnuda atados como perros correteando por el restaurante no se lo quita nadie. ¿Te acuerdas de la cara de Chabeli en Tómbola mientras Mariñas le decía de todo? Esa fue su cara mientras veía todo aquel circo». Fuentes de toda solvencia aseguran a este portal que incluso temió que hubiera más españoles y alguno grabara algo en las redes». ¿Te imaginas un vídeo de estos en Sálvame? ¡Ríete tu de Burning man!, nos confiesan.

Sin embargo, y en honor a la verdad, todo esto no pasa de una anécdota. Las despedidas de solteros están para esto, para salir de la monotonía y de la zona de confort. Tamara la disfrutó «con muletas y a lo loco», pero el susto y la sorpresa de cenar rodeada de camareros desnudos no se lo quita nadie. No nos extraña que al día siguiente cogieran el coche rumbo a Fátima. No hay nada como un poco de agua bendita y tres Ave Maria para serenar el alma. Y sino que se lo digan a Tamara.