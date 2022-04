Cronología de las verdaderas vacaciones de Semana Santa de Ana María Aldón en medio del vendaval

Si hay un personaje televisivo que ha acaparado el foco mediático en los últimos días, es Ana María Aldón. La esposa de Ortega Cano dejaba entrever que no estaba pasando por su mejor momento familiar al hacer pública una entrevista exclusiva para Lecturas, en la que admitía haber llegado a plantearse la idea de “quitarse de en medio” por la presión que algunos de los seres queridos de su marido ejercieron sobre ella en el pasado. Unas demoledoras declaraciones que, sumadas a una presunta crisis con el diestro, han copado titulares durante las últimas semanas.

Con la Semana Santa ya iniciada, muchos son quienes se han preguntado cuáles serán los planes de la colaboradora de Viva la vida. Y es que, teniendo en cuenta que algunos de sus familiares políticos se han mostrado muy críticos con ella, todo apuntaba a que la diseñadora se refugiaría en sus más allegados para hacer frente a un bache que estaría atravesando con toda la fuerza posible.

Según han desvelado varias fuentes cercanas a la exconcursante de Supervivientes para Look, ésta ya se habría desplazado a su domicilio de Costa Ballena en compañía de su marido, su hijo y Marina, su chica de confianza, reuniéndose allí también con la hija de Aldón y con su nieta. Un plan que a priori parece ser de lo más familiar y, que Ana María se vería obligada a abandonar durante horas concretas con el objetivo de cuidar de su madre: “Sus hermanos se van dividiendo para cuidarla todos, y como ella vive en Madrid, se ocupa a nivel económico de la situación, pero cuando baja al sur aprovecha para estar con su madre”, contaban una serie de testigos para este portal.

Lo que sí está claro es que Ana María está viviendo su Semana Santa más familiar: “Es una Semana Santa de reconexión con los orígenes, porque va a estar con la madre, con la hermana, con su hija, con su nieta… Va a estar con la familia anónima”, nos aseguraban los declarantes, dejando entrever que, mientras la colaboradora está con su madre, el torero aprovechará para compartir tiempo con su hijo pequeño y con Marina, con quienes se lleva muy bien.

La realidad sobre la relación

Pese a que han sido muchos los rumores que han girado en torno a Ortega Cano y Ana María y una supuesta crisis de pareja entre ellos, el matrimonio ha sabido anteponerse a todas las dificultades y permanece más unido que nunca. Era el pasado día 3 de abril cuando el diestro entraba en directo en Viva la vida con el único objetivo de defender a su esposa de los ataques de su sobrino nieto, Fran Rioja. En medio de la llamada en cuestión, el que fuera marido de Rocío Jurado dio a entender que Aldón quizá tendría que volver a medicarse, algo que no gustó a la protagonista y así lo admitió ella misma: “Hace dos años dejé la medicación por prescripción médica. Me molestó este comentario. A mí nadie me ha mandado una nueva medicación, por eso me molestó”, afirmaba, dando así luz verde a los comentarios sobre el mal momento por el que probablemente estaría pasando a nivel sentimental.

Con respecto a este malentendido, a José no le quedó otra opción que pedir disculpas públicamente, sabiendo que tenía una conversación pendiente con Ana María que tuvo que posponerse en el tiempo por sus respectivos motivos. Aldón tuvo que viajar a Barcelona para presentarse como imagen de una marca de gazpacho, mientras que el padre de Gloria Camila se quedó en la capital para someterse a un injerto de cejas. Unas causas por las que, según las fuentes mencionadas han señalado a Look, “dejaron el tema un poco de lado”, ya que “estaban preocupados por la operación y estaban a distancia”. Razón por la que, no fue hasta el jueves en el que la exconcursante de Supervivientes llegó a Madrid, cuando la pareja habló largo y tendido sobre todo lo sucedido: “las aguas se calmaron y llegaron al acuerdo de que el torero no había estado apropiado en sus declaraciones, pero no lo había hecho con ninguna mala intención”. Unas palabras que parecieron bastar a la diseñadora para otorgar el perdón absoluto a su marido, dejando este episodio anclado en el pasado.

Como dos tortolitos

Una vez zanjado el tema de la medicación, Ana María Aldón y Ortega Cano habrían vuelto a revivir lo más parecido a su segunda juventud. Testigos cercanos a la pareja han confirmado que, ni la distancia ni ningún inconveniente ha conseguido empañar la fuerte conexión que existe en el matrimonio: “Están viviendo un momento muy dulce. Están como nunca, haciendo reflotar su amor”. De hecho, durante su visita a Barcelona, la colaboradora habría adoptado una actitud “a nivel adolescente”, estando pegada al teléfono en todo momento para saber cómo estaba su marido: “Se envían muchos mensajes de amor. Ana María le envió su look para saber si a él le gustaba”, explican las fuentes, demostrando que la diseñadora tiene muy en cuenta la opinión de Ortega Cano, y que, pese al paso de los años, ambos siguen formando uno de los tándem más sólidos del país.