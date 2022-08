El ‘topless’ más original de Úrsula Corberó en plenas vacaciones de verano

Cada vez son más los rostros conocidos que aprovechan para realizar la que será su última escapada estival. El otoño está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de despedir el verano que con un viaje a la costa. Esto es precisamente lo que habrán pensado Úrsula Corberó y Chino Darín, que pese a ser muy discretos en lo que al ámbito personal se refiere, no han podido resistirse a la tentación de compartir una serie de instantáneas en Instagram con las que dejan entrever que su relación va viento en popa.

A través de su cuenta personal en la red social en cuestión, la intérprete de Tokio en La casa de papel no ha tenido problema alguno en compartir con sus casi 24 millones de seguidores la felicidad que ha experimentado durante los últimos días en compañía de su pareja. Tanto es así, que la portada del carrusel de imágenes que ha subido cuenta con uno de los posados más atrevidos de Úrsula hasta la fecha. En la fotografía, la actriz aparece haciendo topless mientras sostiene un cuenco de ensalada con sus manos, el cual tapa su pecho. Un retrato con el que deja ver que ha sido libre y alegre mientras ha disfrutado de la compañía del también actor: “Toy saladita”, escribía ella, mientras que Chino reaccionaba aclarando lo muy enamorado que está de la artista: “Tas rica”, la decía.

Pero la galería de instantáneas de Úrsula no quedaba ahí, y también ha querido dejar constancia en su cuenta de Instagram lo mucho que le cuesta tener un cuerpazo de cara al verano. Prueba de ello son sus imágenes en bikini, en las cuales presume de una esbelta figura mientras se fotografía frente a uno de los espejos de la casa en la que se ha alojado junto a su novio. Además, y como no podía ser de otra manera, la pareja ha aprovechado para pasar una jornada en el mar a bordo de un barco en el que han podido gozar de algún que otro momento romántico mientras contaban con unas vistas privilegiadas hacia el agua de una misteriosa playa de la que aún no se conoce ubicación.

Pero no todo iba a ser ocio. Durante su estancia en la costa, tanto Corberó como Darín han podido también descansar y coger fuerza para afrontar una nueva temporada cinematográfica con más fuerza que nunca, la cual promete estar cargada de proyectos. De hecho, Úrsula se tomaba una foto mientras reposaba sobre un sofá del domicilio y tapaba su pecho únicamente con un pañuelo a juego con su bikini rojo.

Sea como fuere, lo cierto es que la actriz sigue prefiriendo que su relación amorosa sea cosa de su más absoluta intimidad, razón por la que, aunque ya es mundialmente conocida su historia romántica con Chino Darín, ha decidido que él no salga en ninguna de sus imágenes estivales públicas. Una manera de proteger la esfera sentimental y que ésta forme parte únicamente de la vida de los dos protagonistas.