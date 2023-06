Fue el pasado fin de semana cuando el representante de Madonna (64) confirmó que la artista se encontraba hospitalizada, tras sufrir una grave infección bacteriana, a través de un comunicado en redes sociales, que hizo saltar todas las alarmas: «El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una grave infección bacteriana que la llevó a permanecer varios días en la UCI. Su salud está mejorando, aunque sigue bajo cuidados médicos. Se espera una recuperación completa», expresó su manager, Guy Harley Oseary (50)

La noticia, cayó como un jarro de agua fría sobre los medios de comunicación y los cerca de veinte mil millones de seguidores de la intérprete de Back That Up To The Beat o Material Girl en Instagram, pues venía seguida de la cancelación, por el momento, de su gira mundial, The Celebration Tour, con paradas en Detroit, Chicago, Miami, Nueva York, Londres, Barcelona, Berlín, Lisboa o París, entre otros; y cuyo inicio estaba previsto para el próximo 15 de julio. «En estos momentos necesitamos pausar todos los compromisos, incluido el tour», añadió Oseary.

Madonna en los Premios Grammy en Los Ángeles / Gtres

Desde entonces, mucho se había especulado acerca de la evolución del estado de salud de la artista, sin apelación alguna, eso sí, a nuevas declaraciones de su círculo más íntimo. Hasta ahora. Y es que ha sido hace escasos minutos cuando una fuente cercana a Madonna ha confirmado a People que la Reina del pop «está de vuelta en casa, se encuentra mejor», después de que sus hijos -Lola, Rocco, David y Mercy-, fueran vistos en las inmediaciones de la casa que la estrella musical posee en la bario de Upper East Side, una zona residencial muy sofisticada y conocida por sus adinerados habitantes, sus restaurantes de moda y las tiendas de diseñadores de Madison Avenue, en Manhattan, en Nueva York.

Preguntada expresamente por ello, dicha fuente no ha querido ahondar en las causas de la infección que podría haber llevado a Madonna a lo peor, pues la gravedad de su estado, hizo que la cantante tuviera que someterse a cuidados intensivos. En este sentido, los médicos especializados recuerdan que cualquier infección podría convertirse en una sepsis o también llamada envenenamiento de la sangre, causada, en la mayoría de los casos, por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. La sepsis suele darse en personas vulnerables o que no se encuentran bien.

Madonna en Nueva York / Gtres

Una gira muy especial

La primera fecha de la nueva gira de Madonna estaba prevista para el próximo 15 de julio en el estadio Rogers de Vancouver (Canadá). Tras ello, la cantante iba a poner rumbo a Detroit (5 de agosto), Chicago (9 de agosto), Nueva York (23 y 24 de agosto), Miami (9 de septiembre) y Los Ángeles (27 de septiembre).