El truco de presentadora que Yolanda Díaz copia para sus intervenciones en televisión

Horas antes de que se rechazara en el Congreso la reducción de jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social conectó en directo con el programa de RTVE, Mañaneros 360. Durante su intervención, la política aseguraba que el Gobierno «no iba a caer» y que la votación que se iba a realizar en las próximas horas era muy importante. No obstante, más allá de sentirse segura con sus posturas e ideologías, Díaz mostró en sus redes sociales un truco que utilizó y que en el momento de la emisión pasó completamente desapercibido.

Tal y como se puede ver en la fotografía que compartió con sus seguidores del directo, la política copió uno de los tips más comunes que suelen utilizar las presentadoras televisivas: vestirse de manera impecable en la parte superior (que es lo que realmente capta la cámara) y optar por unos zapatos cómodos que no aparezcan en pantalla. De esta manera, evitan dolor e incomodidad a la hora de estar de pie durante varias horas seguidas sin descanso.

Yolanda Díaz en una conexión en directo con ‘Mañaneros 360’. (Foto: Instagram)

En el caso de Yolanda, para la ocasión mencionada ha escogido un vestido midi de color negro y ajustado que ha acompañado con unas zapatillas deportivas que, aunque aparecen borrosas en la imagen, se puede deducir que pertenecen al catálogo de Adidas, pudiendo ser tanto el modelo Superstar como las Samba, las cuales son las más parecidas a los detalles que se pueden apreciar. Esta combinación de ropa elegante con ropa deportiva deja más que claro que el truco que siguió en todo momento la política consistía en aprovechar el encuadre de la cámara para que los telespectadores no vieran el calzado y, así, priorizar la comodidad sin sacrificar la estética del look en pantalla.

🔵 Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, en ‘Mañaneros 360’ 🗣️»El Gobierno no va a caer ni de coña»#Mañaneros10Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/jYHTtiWmfZ — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 10, 2025

Este truco está muy extendido en el mundo televisivo, aunque lo cierto es que no todas las presentadoras que lo llevan a cabo lo reconocen públicamente. La lógica detrás de esta práctica es sencilla: los programas largos, con muchas horas de grabación, obligan en cierta manera a las presentadoras a priorizar la comodidad, sobre todo en los pies, sin renunciar a la estética que exige la cámara. Por eso, resulta habitual que profesionales de gran renombre que conducen espacios diarios o semanales combinen la elegancia con la necesidad de soportar largas jornadas de trabajo frente a los focos. Sin embargo, el caso de Yolanda Díaz es diferente. Su profesión no está vinculada a la televisión ni a la presentación de programas, sino a la política, y en este contexto su cometido era intervenir unos minutos en el directo de un programa. Precisamente por ello ha llamado la atención que recurriera a este tipo de recurso, más propio del día a día de un presentador televisivo que de alguien que simplemente debe realizar una breve aparición en la pantalla.