Toñi Moreno ha abierto su corazón como nunca antes lo había hecho para hacer una introspección. De la mano de Vodafone España ha realizado un vídeo promocional en el que cuenta cómo logró salir de una fortísima depresión. Para eso, la de Sanlúcar tiene claro que «es necesario tocar fondo y no pasa nada, ¿eh? Tocarlo está bien porque después no hay nada. Lo que nos queda es resurgir y hacerlo con más brío», dice con sus primeras palabras.

Con esta iniciativa ha querido ayudar a gente que lo está pasando mal a través de su propia experiencia: «Este es uno de mis #MientrasTanto, una mala racha que pasé hace un tiempo. Gracias a la ayuda de mi entorno conseguí recuperar mi fuerza interior y superarlo».

A continuación, Toñi Moreno ha pasado a relatar su vivencia, situándose hace un lustro. Todo cambió con un hecho determinado: «Hace cinco años yo me quedo sin trabajo, con una depresión como un caballo en mi casa». A eso se le sumaron unos problemas económicos que debilitaron su economía: «Tuve un asesor fiscal que fue un desastre y tuve una de sus visitas de Hacienda. Me quedé sin un euro. No tenía dinero, no tenía trabajo ni perspectiva». Fueron tiempos duros en los que todo se le juntó, también un batacazo sentimental, según cuenta: «Había tenido una ruptura sentimental muy gorda. Lo tenía todo. Era como el peor año de mi vida».

Dicen que rendirse nunca es una opción y Toñi quiso buscarle solución a su depresión. La encontró en la capital de Andalucía: «Yo vivía en Sevilla y allí busqué una escuela de coach. Mira, no tengo dinero, no puedo pagar el curso pero necesito que me ayudéis». Allí encontró la generosidad sin límite del dueño de la escuela, quien le dijo a Toñi Moreno que «esto es un viaje de ida y vuelta, tienes que recuperar la confianza en ti. Así que voy a regalarte el curso que ya la vida me compensará».

La presentadora cree que «es importante pedir ayuda» y anima a la gente que esté en esta situación a contar sus problemas pero «sin enroscarse en lo negativo porque son los mensajes que nos damos a nosotros mismos». Hay veces que lo que se necesita para dar ese paso es darse cuenta y diagnosticar el problema: «El crack en mi cabeza fue cuando dejé de culpar las circunstancias del exterior y empecé a ver que la solución estaba en mi».

El nacimiento de su hija Lola le ha cambiado la vida por completo: «Hay que buscar una motivación. En este momento es mi hija», dice sin poder reprimir las lágrimas: «Me emociono». Finalmente, Moreno logró salir de la depresión y resurgió cual ave fénix: «Siento que puedo con todo, con todo lo que venga y con los ‘mientras tanto’, que hay mucha gente pasando por este momento con lo que estamos viviendo».

Para todas esas personas, Toñi Moreno tiene un mensaje: «Les diría que nada dura toda la vida. Esto tiene un tiempo y en él tenemos que prepararnos para cuando nos llegue la oportunidad».